Pressemitteilung BoxID: 808161 (Wildpark Müden GmbH)

Beeindruckender Nachwuchs-Star für die Flugschau des Wildpark Müden

Zu Fuß ist der rund elf Wochen junge Steppenadler schon recht flott unterwegs. Bevor der Adler jedoch die Gäste des Wildpark Müden, ins Staunen versetzen kann, muss der Jungvögel zunächst das Fliegen erlernen. Erst seit wenigen Tagen bereichert der Steppenadler das Flugschau-Team des Wildpark Müden in der Lüneburger Heide. Das Tier blieb so lange wie möglich bei seinen Eltern und wird nun von den Tierpflegern des Wildparks weiter aufgezogen und trainiert.



Bei den Gästen des Wildparks erregt er jedoch schon jetzt Aufmerksamkeit, denn regelmäßig wird der Jungvogel schon auf die Flugschauwiese des Wildpark Müden gesetzt, damit er die frische Luft genießen und sich an die Umgebung und den Menschenkontakt gewöhnen kann. Bereits in seinem Alter sieht ein Jungvogel dieser Art mit dem großen Schnabel und Fängen beeindruckend aus. Ab und zu fächert der Kleine bereits mit den Flügeln. Der Begriff klein ist jedoch relativ, denn der Jungvogel hat schon jetzt eine Flügelspannweite von rund 1,8 Metern und ein Gewicht von knapp 2,6 Kg.



Steppenadler sind Zugvögel, die im östlichen Europa und in Zentralasien beheimatetet sind und im östlichen bis südlichen Afrika bzw. Indien und Pakistan überwintern.



Bevor der Greifvogel jedoch in der Flugschau des Wildparks über die Köpfe der Gäste fliegen kann, muss das Tier noch ein wenig älter werden, das Fliegen erlernen und von den Falknern der Eventfalknerei aus Bomlitz ausgebildet werden. Das Team präsentiert täglich von März bis Oktober um 12:00 Uhr und 15:00 Uhr die Flugschauen des Wildparks an der Örtze. Mit dabei sind zum Beispiel Eulen, Falken, Bussarde und Papageien.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (