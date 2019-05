Pressemitteilung BoxID: 753483 (Wildpark Müden GmbH)

Alpakas im Wildpark Müden

Wilde Frisuren, ein leicht hervorstehender Unterkiefer und ein ruhiges Gemüt, diese Eigenschaften machten das Alpaka zum Trendtier und Liebling vieler Tierfreunde.



Besonders bekannt sind die Tiere für ihre warme und sehr weiche Alpakawolle, die neben Seide und Kaschmir zu den kostbarsten Geweben der Welt zählt.



Zwei, der zur Familie der Kamele gehörenden Tiere, sind nun im Wildpark Müden zuhause und können ab sofort von den Gästen besichtigt werden. Ermöglicht hat dies die Sparkasse Celle, die sich finanzell beim Transport, Anschaffung und bei der Gehegegestaltung beteiligt hat.



Der Wildpark Müden übergab der Sparkasse Celle als Dankeschön die Patenschaft der beiden Alpakas.



Gemeinsam geht der Wildpark Müden mit der Sparkasse Celle auf Namenssuche.

Auf den Social-Media-Kanälen der Sparkasse und auf der Veranstaltung Kindertag im Wildpark, am 23. Juni, können die Alpakafreunde ihre Namensvorschläge für das männliche braune und das weibliche weiße Tier einreichen.



Öffnungszeiten:

01. März – 31. Oktober:

Mo. – So.: 09.00 – 18.00 Uhr

01. November – 28. Februar:

Mo. – So..: 10.00 – 16.00 Uhr



Tageskarten:

Erwachsene (ab 16 Jahre) 9,- €

Kinder (ab 3-15 Jahre) 6,50 €

Familie (2 Erwachsene + 2 Kinder) 28,- €, jedes weitere Kind 6,- €

Hunde (Bitte an der Leine führen) 1,- €

Bollerwagenverleih (Pfand muss hinterlegt werden) 3,50 €

