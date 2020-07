Pressemitteilung BoxID: 807219 (Wildpark Eekholt GmbH&Co.KG)

Entdeckungen im Bereich Moor und Heide

Ein Jungkranich wächst im Wildpark Eekholt heran!

Auf dem Rundgang durch den Bereich Moor und Heide können die Wildparkbesucher seit kurzem einen besonders schönen Jungvogel beobachten: Ein junger Graukranich entdeckt seine Welt und schreitet dort auf dem ruhigen, etwas verborgenen Gelände gemeinsam mit den Altvögeln in typischer Kranichart. Sogleich spürt man die Faszination, die von diesen wunderbaren Vögeln ausgeht.



Der kleine Kranich ist am 4. Mai 2020 in Eekholt geschlüpft. Er wird von der Mutter geführt, die ihr Junges nicht aus den Augen lässt. Wenn zwei Küken schlüpfen, übernimmt jeder Altvogel, also Vater und Mutter, jeweils ein Küken. Jungvögel tragen anfangs ein zimtbraunes Daunengefieder. Ihr fertiges Jugendkleid ist bis auf den sandfarbenen Kopf braun gefärbt. Erst im Laufe des ersten Winters bildet sich die schwarz-weiße Kopfzeichnung aus. Dennoch brauchen die Jungen insgesamt 3 bis 4 Jahre, um vollständig die Färbung der Altvögel mit roter Kopfkappe und auffallendem Federschmuck zu entwickeln.



Zu Beginn wurde das Kranichküken zusätzlich mit einem extra Aufzuchtfutter versorgt, das die Mutter dem Küken aus dem Schnabel vorhielt. Jetzt, nach 8 Wochen, bekommt der Jungvogel als größeren Anteil eine reguläre Futtermischung. Kraniche sind Allesfresser. Ihre vielseitige Nahrungspalette reicht von Kleinsäugern, Reptilien, kleinen Fischen, Fröschen, Schnecken, Insekten über Getreidekörner und verschiedene Pflanzenteile. In Gehegehaltung erreichen Graukraniche ein Alter von bis zu 40 Jahren, in freier Wildbahn ist die Lebenserwartung geringer.



Bei den Altvögeln heben sich die schwarz-weiße Kopf- und Halszeichnung und die rote federlose Kopfkappe deutlich vom grauen Gefieder ab. Der schönste Schmuck des Kranichs ist seine „Schleppe“. Diese über den kurzen Schwanz herabhängenden Federn sind die verlängerten inneren Armschwingen sowie Schulterfedern der Flügel. In Erregung stellt der Kranich seine Federn auf und erscheint damit noch majestätischer. Weitschallend und unüberhörbar ertönt der herrliche Trompetenruf im Frühjahr und Herbst zur Zugzeit. Ein eindrucksvolles Erlebnis!



Bis zum Spätwinter kann der kleine Kranich noch bei seinen Eltern auf den deckungsreichen Moorflächen bleiben. Wenn die nächste Brut ansteht, wird er umgesiedelt und mit dem jetzt hochbeinigen, langhalsigen und schon größer als ein Storch herangewachsenen Jungvogel aus dem Jahr 2019 zusammengeführt.



Genießen Sie einen Besuch im schönen Wildpark Eekholt. Wir freuen uns auf Sie.



Wildpark Eekholt



Erwachsene: 10,00 € (JK: 29,50 €), Kinder 4 – 16 Jahre: 8,50 € (JK: 20,50 €), Familien: 33,50 € (JK: 69,50 €). Kinder unter 4 Jahren frei, weitere Ermäßigungen und Gruppenpreise unter www.wildpark-eekholt.de

