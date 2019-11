Pressemitteilung BoxID: 776330 (Wildpark Eekholt GmbH&Co.KG)

Am Sonntag, dem 1. Dezember 2019, wird es weihnachtlich im Wildpark Eekholt!

Der 1. Eekholter Weihnachtsmarkt öffnet seine Pforten von 11:00 bis 18:00 Uhr / Feuershow ab 16:30 Uhr / Fackelwanderung um 18:30 Uhr

Mit großem Engagement, Kreativität und viel Liebe zum Detail ist der 1. Eekholter Weihnachtsmarkt inmitten der schönen Natur des Wildparks vorbereitet worden. Er lädt die kleinen und großen Besucher zu einem bunten, vielseitigen Rundgang über diesen kleinen, aber feinen Weihnachtsmarkt ein. Es wird Ihnen gefallen! Freuen Sie sich auf das Kinderkarussell, das Glücksrad, weihnachtliches Basteln mit Naturmaterialien und eine phantastische Feuershow, die Sie begeistern wird. Ausgewähltes Kunstgewerbe mit handwerklichen Schätzen ist vielleicht schon ein schönes Weihnachtsgeschenk.



Für den Gaumenschmaus locken Plätzchen, Glühwein, Kinderpunsch, Brezeln, Bratwurst, köstliche Marmeladen und Konfitüre, geräucherte Forellen, Maronen und selbst gebackenes Stockbrot am Lagerfeuer. Nehmen Sie sich eine kleine Auszeit vom Alltag und lassen sich auf die Adventszeit einstimmen!



Auch die Wildtiere können wie stets besonders gut bei den öffentlichen Fütterungen beobachtet werden: 10:30 und 15:00 Uhr Fischotter, 11:00 Uhr Baummarder, Füchse und Dachse um 13:00 Uhr, Steinmarder um 13:30 Uhr und die Wölfe um 15:30 Uhr.



Der festlich geschmückte Weihnachtsbaum leuchtet in alle Herzen.



Mit einer romantischen Fackelwanderung um 18:30 Uhr beschließen wir diesen ganz besonderen, schönen 1. Eekholter Weihnachtsmarkt.



Besuchen Sie auch unsere Fackelwanderungen am Sonntag, dem 8.12., 15.12. und 22.12.2019, jeweils um 15:00Uhr, und lassen sich von der weihnachtlichen Wildparkstimmung inspirieren.



Alle Eekholter freuen sich auf Ihren Besuch!



Alle Sonderveranstaltungen sind im Eintrittspreis enthalten und auch mit den günstigen Jahreskarten nutzbar.



Eintrittspreise / (JK: Jahreskartenpreise).



Erwachsene: 10,00 € (JK: 29,50 €), Kinder 4 – 16 Jahre: 8,50 € (JK: 20,50 €), Familien: 33,50 € (JK: 69,50 €). Kinder unter 4 Jahren frei, weitere Ermäßigungen und Gruppenpreise unter www.wildpark-eekholt.de

