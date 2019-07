Pressemitteilung BoxID: 759938 (Wilde Beuger Solmecke)

WILDE BEUGER SOLMECKE verteidigt SPD erfolgreich gegen die AfD

In einem von der Kanzlei WILDE BEUGER SOLMECKE vertretenen Fall hat das Oberlandesgericht (OLG) Köln den Antrag auf Eilrechtsschutz der AfD-Fraktion im Thüringer Landtag gegen die SPD-Landtagsfraktion und deren innenpolitische Sprecherin in zweiter Instanz abgewiesen (Urt. v. 11.07.2019, Az. 15 U 24/19). Die AfD hatte sich dagegen gewendet, dass die SPD-Sprecherin in einem Beitrag vom 03.09.2018 schrieb: „Schon 2015 habe eine Abgeordnete der hiesigen AfD-Fraktion eine Kleine Anfrage eingereicht, in der sie eine Zählung aller Homo-, Bi- und Transsexuellen in Thüringen verlangt“. Der Beitrag mit dem Titel „Verfassungsfeindlichkeit der AfD ist schon länger offenkundig“ war im Zuge der Diskussion um eine mögliche Beobachtung der AfD durch den Verfassungsschutz veröffentlicht worden. Rechtsanwältin Renate Schmid, die das Verfahren geführt hat, zu den Hintergründen:



Tatsächlich hatte die AfD-Fraktion wortwörtlich keine Zählung dieser Personengruppen gefordert, sondern die Regierung „nur“ nach bereits vorliegenden Zahlen, Erkenntnissen und Materialien hierzu gefragt. Die durchaus kritikwürdige Kleine Anfrage der AfD war damals allerdings von vielen Medien und politischen Gegnern als mehr oder weniger verkappter Wunsch nach einer solchen Zählung interpretiert worden. Auch die Landesregierung zeigte in ihrer Antwort deutlich, dass man die Intention der Anfrage missbilligte: „Nein, und das ist auch gut so. Die Zeiten des Erfassens solcher Angaben sind vorbei…“ (Landtagsdrucksache 6/1191).



Nachdem unsere Mandanten noch in erster Instanz unterlegen waren, gab das OLG Köln der SPD-Fraktion und ihrer Sprecherin nun aber in zweiter Instanz Recht: Sie durften die Äußerung „Schon 2015 habe eine Abgeordnete der hiesigen AfD-Fraktion eine Kleine Anfrage eingereicht, in der sie eine Zählung aller Homo-, Bi- und Transsexuellen in Thüringen verlangt“ in ihrem Beitrag von 2018 tätigen, die AfD-Fraktion muss dies hinnehmen.



Rechtsanwältin Renate Schmid: „Sieg der Meinungsfreiheit“



„Wir sehen das Urteil als Sieg der Meinungsfreiheit, die gerade auch im politischen Diskurs gelten muss. Wesentlich ist dabei – wie von uns auch vorgetragen – dass die Äußerung der SPD-Sprecherin im Kontext der 2018 aktuellen Diskussion um die mögliche Beobachtung der AfD durch den Verfassungsschutz zu werden ist. Das OLG Köln hat diese Wertung des Gesamtzusammenhangs überzeugend und ausführlich vorgenommen.“



OLG Köln folgte unserer Argumentation



Bei dem Text aus dem Jahr 2018 habe es sich nicht um eine dezidierte Auseinandersetzung mit der Kleinen Anfrage aus dem Jahr 2015 gehandelt, so das OLG Köln in seiner Entscheidung. Gegenstand sei die Auseinandersetzung mit den tagesaktuellen Prüfvorgängen in den Verfassungsschutzbehörden gewesen. Diese habe die SPD-Fraktion begrüßt und dabei – wenn auch polemisch und pauschalierend zu Lasten des politischen Gegners – zum Ausdruck gebracht, dass und warum man die Partei ohnehin schon länger für auffällig halte.



Die Äußerung von 2015 hat die SPD-Sprecherin hierzu als Beispiel aufgeführt. Diese Passage habe aus Sicht des Lesers ersichtlich nur eine Vereinfachung des damaligen Geschehens dargestellt. Dabei seien der im Zusammenhang mit der Kleinen Anfrage im Jahr 2015 erzeugte „politische Aufschrei“ und das negative Presseecho in Erinnerung gerufen worden. Das Beispiel sei aber nur eines von mehreren „Zahnrädern“ in der eigenen gedanklichen Argumentation des SPD-Beitrags gewesen.



Auch mit dem Vorwurf der Schmähkritik konnte die AfD-Fraktion letztlich nicht durchdringen.

