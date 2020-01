Pressemitteilung BoxID: 782009 (Wilde Beuger Solmecke)

BGH zu Bewertungsplattform: Darf Yelp Bewertungen zensieren? RA Solmecke erläutert den Fall

Darf das Bewertungsportal Yelp selbst entscheiden, welche Nutzerbewertungen es zulässt und welche es als „nicht empfohlen“ aussortiert? Eine Fitnessstudio-Betreiberin, der das undurchsichtige System geschadet hat, verklagt deswegen die Plattform. Am morgigen Dienstag wird der BGH sein Urteil verkünden (Az. VI ZR 495/18).



Nach einer Niederlage vor dem Landgericht München, hatte die Studio-Betreiberin in der zweiten Instanz vor dem Oberlandesgericht München Erfolg (Urt. v. 13.11.2018, Az. 18 U 1280/16). Yelp hätte danach künftig alle Bewertungen des Sportstudios in die Gesamtwertung einfließen lassen müssen. Einen nachvollziehbaren Grund dafür, die Fitnessstudios schlechter zu bewerten, als es dem rechnerischen Durchschnitt der abgegebenen Bewertungen entspricht, habe Yelp nicht dargelegt. Außerdem wurde festgestellt, dass die Plattform Schadensersatz in Höhe von knapp 800 Euro pro Studio plus Zinsen sowie die Prozesskosten zahlen muss.



Rechtsanwalt Christian Solmecke von der Kölner Medienrechtskanzlei WILDE BEUGER SOLMECKE geht davon aus, „dass sich der BGH der Rechtsprechung des OLG anschließen wird, da die von Yelp vorgetragenen Kriterien, um ein faires Bewertungssystem zu rechtfertigen, als nicht ausreichend anzusehen sind.“



Und weiter: „Der Yelp-Algorithmus, der als Geschäftsgeheimnis besonders geschützt ist - was der BGH in der Vergangenheit schon einmal in einem Verfahren gegen die SCHUFA festgestellt hatte - wird indes wohl nicht offen gelegt werden müssen. Meiner Auffassung nach, wird der BGH aber trotzdem im Sinne der Studio-Betreiberin entscheiden. Das Yelp System steht meiner Meinung nach im Widerspruch zum Wesen eines Bewertungsportales. Wenn ich als Webseitenbesucher die Gesamtnote eines Shops betrachte, gehe ich automatisch davon aus, dass diese den Durchschnitt aller abgegebenen Stimmen darstellt. Selbst wenn sich Yelp hier auf Meinungsfreiheit beruft, gehe ich davon aus, dass die Betreiberin des Fitnessstudios, vor dem BGH Recht bekommen wird.



Dies hätte zur Folge, dass Yelp seine bisherige Bewertungspraxis extrem überarbeiten muss. Ob die Studio-Betreiberin darüber hinaus auch Schadensersatz zugesprochen bekommen wird, bleibt abzuwarten. Die morgige Entscheidung darf mit großer Spannung erwartet werden, denn die Problematik wurde in der Vergangenheit so noch nicht höchstrichterlich entschieden.



Unabhängig von der morgigen Entscheidung, soll in diesem Jahr dann die sog. P2P-Verordnung (P2P-VO) für mehr Fairness und Transparenz bei Online-Vermittlungsdiensten und Online-Suchmaschinen sorgen. Sie gilt ab dem 12. Juli 2020 unmittelbar in den EU-Mitgliedstaaten und sieht zahlreiche Pflichten vor, die Plattform-Anbieter in Zukunft beachten müssen. So sollen u.a. Rankings erheblich transparenter gemacht werden. Künftig werden Online-Vermittlungsdienste dazu verpflichtet, die bestimmenden Hauptparameter von Rankings und die „Gründe für die relative Gewichtung dieser Hauptparameter gegenüber anderen Parametern“ darzustellen. Betroffene Unternehmen müssen somit ab Juli verpflichtend darstellen, ob und auf welche Weise Nutzer das Ranking durch die Zahlung direkter oder indirekter Entgelte beeinflussen können. Auch die P2P-VO führt aber nicht dazu, dass Anbieter ihre verwendeten Algorithmen offenlegen müssen. Dies bleibt Geschäftsgeheimnis.“

