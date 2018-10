Salon Stichler - alles aus einem Guss

26.10.18

Am Stadtrand von Memmingen hat Pascal Stichler im Juli 2018 seinen ersten eigenen Salon eröffnet – den Salon Stichler. Direkt nach der Ausbildung entschied sich Pascal für die Meisterlehre. Nach der bestandenen Meisterprüfung arbeitete er noch ein Jahr als Salonleiter, um sich nun im Sommer diesen Jahres seinen Traum vom eigenen Geschäft zu erfüllen. „Ich wollte einen Salon erschaffen, der modern und elegant ist, sich aber auch ein wenig nach Urlaub anfühlt. Meine Mitarbeiterin und ich geben immer 100 % und so definieren wir auch unseren Service. Ob es die Tasse Kaffee oder ein Gläschen Champagner ist - Qualität und das Wohlergehen meiner Kunden sind für mich das A und O.“



Der 100 m2 große Salon ist mit vielen Elementen aus Holz und Glas eingerichtet. Highlights sind der abgetrennte Wash House Bereich sowie eine offene Color Bar. Alle männlichen Kunden freuen sich über eine eigene Barber-Ecke, die im kompletten Retro-Look gestaltet ist. „Mir war es wichtig, dass sich die Bereiche von Mann und Frau unterscheiden. Deswegen gibt es bei den Herren eher Fliesen und Holz im Retro-Design und bei den Damen Holz und Leder mit großen runden Spiegeln - eben eher modern-chic. Abgerundet wird alles durch zwei riesige Kronleuchter, die für das perfekte Arbeitslicht sorgen.“



Um auch trendtechnisch up to date zu sein, lassen sich Pascal und seine Mitarbeiterin auf Paul Mitchell Veranstaltungen inspirieren. „Zweimal im Jahr ist das Pflicht. Schließlich wollen wir unseren Kunden jeden noch so expliziten Wunsch erfüllen können,“ so Pascal. Damit die Kunden aber nicht nur auf dem Kopf verwöhnt werden, sondern auch während der Zeit der Behandlungen die Seele baumeln lassen können, gibt es einen riesigen Außenbereich mit Terrasse. Wenn Sie also Mal in Memmingen auf der Suche nach einer kleinen Auszeit vom stressigen Alltag sind, dann machen Sie Halt im Salon Stichler.

(lifePR) (