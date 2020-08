Pressemitteilung BoxID: 811119 (Wild Beauty AG)

Megatrend "Matte Lippen"

Sie sind momentan der absolute Trend auf Social Media-Kanälen. Es gibt sie in allen Farben. Sie wirken sinnlich, edel, samtweich und unterstreichen jeden femininen Look: matte Lippen. Im Gegensatz zu Glossy-Looks lassen sich mit Matt-Effekt-Lippenstiften auch intensive und mutige Farben in den Alltagslook integrieren. Die neuen Mrs Matt Lipsticks von Stagecolor Cosmetics™ sind für diesen Megatrend bestens geeignet. Die sechs stylischen Farben lassen sich präzise auftragen und überzeugen durch hohe Farbintensität und lange Haltbarkeit. Perfekt, um nicht nur auf Social Media zu überzeugen.



Mrs Matt Lipstick



• Pflegender Lippenstift mit Matt-Effekt

• Sorgt für frische Leichtigkeit auf den Lippen

• Hohe Farbintensität und lange Haltbarkeit

• Cremige Textur für geschmeidiges Auftragen

• In sechs Nuancen für jeden Hautton und Anlass



Nuancen: Classic Red, Lava Red, Fresh Fuchsia, Lovely Coral, Cashmere Brown, Royal Plum



UVP: 26,00 €



Make-up Tutorial: So schminkt der Profi Mrs Matt Lipstick

Matte Lippen verzeihen keine Nachlässigkeit. Nehmen Sie sich genügend Zeit für den Trend-Look.



Step 1: Lippen-Peeling Hautschüppchen sanft mit einer trockenen Zahnbürste entfernen. Die Lippen sind glatt, zart, gut durchblutet und wirken voller. Lippenpflege einarbeiten und nach kurzer Einwirkzeit den Überschuss abtupfen.



Step 2: Konturenstift Die Lippenkonturen mit einem Classic Lipliner in der passenden Farbe nachzeichnen. Extra-Tipp: Schmale Lippen erscheinen größer, wenn über die natürliche Kontur hinaus gezeichnet wird.



Step 3: Mrs Matt Lipstick Für ein intensives Resultat Mrs Matt Lipstick direkt auftragen. Für einen zurückhaltenden, natürlichen Look einen Lippenpinsel verwenden.



Step 4: Finish

Überschüssige Farbe entfernen. Dafür die Lippen sanft auf ein Kosmetiktuch pressen, ohne zu rollen.









