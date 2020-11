Natürliche Inhaltsstoffe in Verbindung mit wissenschaftlichem Know-how machen die Weihnachtssets von Kemon zu einem ganz besonderen Präsent.



Verpackt in schönen Boxen schenken die Produktsets wundervoll gepflegtes Haar und großartige Verwöhnmomente. Und geschenkt gibt es auch etwas: Die Sets kommen zu Weihnachten mit attraktivem Preisvorteil auf den Markt.



Für anspruchsvolle Frauen, die Wert auf eine nachhaltige und gleichzeitig wirksame Haarpflege legen: die Acytva Geschenksets



WISSENSCHAFT UND NATUR das zeichnet die Pflegeserien von Actyva aus, denn bereits seit 1978 werden für Actyva über 40 Inhaltsstoffe natürlicher Herkunft verarbeitet. Diese werden in Italien im ökologischen Landbau größtenteils selbst angebaut. Zusammen mit wissenschaftlichem Know-how und neusten Technologien entstehen so Haarpflegeprodukte mit maximaler Wirkung und Verträglichkeit.



Unser Versprechen: zertifiziert und nachhaltig



• LOVE NATURE – hierbei handelt es sich um spezielle Vorgaben, die Kemon sich zum Schutz der Umwelt und der Gesundheit der Verbraucher selbst auferlegt hat. Wenn auch nur der geringste Verdacht besteht, dass bestimmte Inhaltsstoffe für Umwelt und Verbraucher schädlich sein könnten, werden sie in unseren Produkten nicht verwendet.

• ICEA VEGAN – in den Inhaltsstoffen und im gesamten Produktionszyklus der Actyva-Produkte werden weder tierische und aus GVO erzeugte Rohstoffe noch derartige Verarbeitungshilfsmittel eingesetzt.

• GREEN PE – das Packaging (Flaschen und Tuben) besteht aus recycelbarem Green PE. Ein innovatives Material, das nicht aus Erdöl, sondern aus Zuckerrohr gewonnen wird, ein Rohstoff, der erneuerbar ist und dazu beiträgt, die Treibhausgasemissionen zu reduzieren.



Für Frauen, die weniger Zeit haben oder einfach nur einen smarteren Ansatz in Bezug auf die Schönheit: unsere Liding Geschenksets



Hauptinhaltsstoff der Liding-Produktsets ist der VELIAN COMPLEX. Die Pflanzen, deren Extrakte diesen patentierten Wirkstoffkomplex ausmachen, werden auf den umbrischen Hügeln in der Nähe des Kemon Firmensitzes angebaut. Mehr als 20 Hektar Land wurden bereits vor 10 Jahren auf ökologischen Landbau umgestellt und in dem Kemon Open Lab (ein „Labor unter freiem Himmel“) begann eine langfristige und intensive Forschungsarbeit in Bezug auf Heilpflanzen. Aus der Verbindung von Königskerze, Strohblume, Flachs und Färberkamille entstand der Velian Complex. In den Rezepturen der Liding-Produkte sorgt der Complex für eine bedeutende antioxidative, entzündungs-hemmende, lindernde und schützende Wirkung.

