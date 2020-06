Pressemitteilung BoxID: 804439 (WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH)

Startschuss für Wettbewerb "Neue Buchhandlung in Uerdingen"

Per Wettbewerb suchen ab sofort mehrere Krefelder bzw. Uerdinger Organisationen gemeinsam nach einer Gründer*innenpersönlichkeit für den Betrieb einer Buchhandlung in Uerdingens City-Lage. Der Preis ist mit 10.000 Euro Startgeld dotiert. Die Beratung bei der Gründung und bei der Wahl eines Ladenlokals ist kostenlos.



Uerdingen soll auf vielfältigen Wunsch der Bürgerinnen und Bürger wie­der eine Buchhandlung bekommen. Auf Initiative der Sprecherin des Ar­beitskreises „Erhalt Bücherei Uerdingen“ sowie des CHEMPARKs, des Uerdinger Kaufmannsbundes und der Wirtschaftsförderung Krefeld wird nun gemeinsam ein Wettbewerb ausgeschrieben.



Gesucht werden Gründungswillige, die auch in schwierigen Zeiten den Mut sowie die Kreativität und Kompetenz für eine Geschäftseröffnung mitbringen. Gedacht ist an angehende Buchhändler*innen oder berufs­erfahrene Buchhandelsfachkräfte.



Optional ist eine „Hybridlösung“ mit einem ergänzenden Sortiment in Kooperation mit einem/einer Partner*in, sofern der Buchanteil mindes­tens bei 50 Prozent liegt. Als ergänzende Segmente kommen zum Beispiel Schreibwaren, Zeitschriften oder Schulbedarf in Frage.



Schon während der Bewerbung erhalten die Kandidatinnen bzw. Kandi­daten auf Wunsch kostenlose Beratung und Unterstützung durch die Wirtschaftsförderung Krefeld.



Der Wettbewerb wird außerdem unterstützt durch die Sparkasse Krefeld und die Uerdinger Weinbrennerei Dujardin.



Wettbewerbskriterien sollen zu gleichen Teilen sein:





Gründer*innenpersönlichkeit / Eignung

Kreativer Ansatz der Bewerbung

Realisierungschance gemäß Businessplan





Die Siegerin oder der Sieger sowie gegebenenfalls die Partner*innen werden bei der Umsetzung des Konzepts mit folgenden Leistungen un­terstützt:





000 Euro Startgeld für die Geschäftseröffnung (z.B. für Laden­einrichtung oder Sortiment nutzbar); das Startgeld wird im Fall einer Partnerschaft geteilt.

kostenlose Werbung in den Medien der ausschreibenden Organi­sationen

kostenlose Beratung durch das Netzwerk „Experten coachen Gründer“ im Umfang von bis zu 3 Tagewerken





„Deadline“ für Bewerbungen ist der 31.08.2020. Die Bewerbungen sind an die Wirtschaftsförderung Krefeld (Neue Linner Str. 87, 47798 Krefeld bzw. info@wfg-krefeld.de) zu richten und müssen auf mindestens 5 DIN-A-4-Seiten aussagekräftige Informationen zu den genannten Wettbe­werbskriterien enthalten, also auch einen Businessplan mit Liquiditäts- und Rentabilitätsvorschau. Hierfür kann die Unterstützung durch die Gründungsberatung der WFG Krefeld in Anspruch genommen werden. Ansprechpartnerin ist Petra Rice (Tel. 82074–23 bzw. petra.rice@wfg-krefeld.de).



Außerdem ist darzustellen, in welchem möglichen (d.h. derzeit leer­stehende) Ladenlokal des Uerdinger Einkaufsbereiches der Betrieb des Geschäfts erfolgen sollte. Hierfür kann die Unterstützung des Laden­flächenmanagements der Wirtschaftsförderung in Anspruch genommen werden. Ansprechpartnerin ist Susanne Lennartz (Tel. 82074‑50 bzw. susanne.lennartz@wfg-krefed.de).



Eine Jury u.a. aus Expertinnen bzw. Experten der beteiligten Organisa­tionen wird den Gewinner des Wettbewerbs in der ersten September-Hälfte ermitteln.



Weitere ausführliche Informationen zum Wettbewerb gibt es auf der eigenen Website:



www.buchhandlung-fuer-uerdingen.de

