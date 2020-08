Pressemitteilung BoxID: 811686 (WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH)

Gründerstammtisch der Wirtschaftsförderung Krefeld

Am nächsten Dienstagabend treffen sich – wie jeden letzten Dienstag im Monat – angehende, etablierte und spätberufene Gründer und Jungunternehmer zum zwanglosen Treff ab 18 Uhr im „Gleumes“ an der Sternstraße 12. Der Stammtisch bietet eine Plattform für den gegenseitigen Gedankenaustausch und das Vernetzen.



Achtung: Coronabedingt ist eine Anmeldung unbedingt erforderlich, da es nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen gibt und eine Teilnehmerliste erstellte werden muss. Bitte hierzu eine Email mit Ihrem Namen, einer Rufnummer und Ihrer Anschrift an petra.rice@wfg-krefeld.de bis spätestens 25.08. um 12Uhr schicken.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (