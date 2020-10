Das gab es noch nie in der Geschichte der Westfälisch-Lippischen Landjugend e.V.: Am 25. Oktober 2020 startete die erste hybride bzw. teil-digitale Landesversammlung des Jugendverbandes. Aufgrund der Corona-Pandemie trafen sich der Landesvorstand und die Mitarbeitenden der Geschäftsstelle Corona-konform in Münster. Die Delegierten und Gäste der Ortsgruppen aus dem Verbandsgebiet schalteten sich ebenfalls, teils Corona-konform in der Kleingruppe vor Ort bzw. Einzeln von zuhause, live dazu. So war die Tagung mit fast 50 Personen komplett. Wortmeldungen, Wahlen und die Bearbeitung von Anträgen waren ebenfalls, durch die geschickte Kombination zweier Kollaborationswerkzeuge via Internet, problemlos und vereinskonform möglich.



Lukas Stede, stellv. Vorsitzender vom Bund der Deutschen Landjugend e.V. (BDL), moderierte die Versammlung vor Ort. Auch Anna Hollenbach (stellv. Vorsitzende des BDL), Jana Messerschmidt (Stellv. Vorsitzende Niedersächsische Landjugend e.V. (NLJ)) und Regina Selhorst (Präsidentin Westfälisch-Lippischer Landfrauenverband e.V. (WLLV)) freuten sich in ihren Grußworten vom Rechner aus sichtlich über diese neue Art der Versammlungsgestaltung der WLL.



„Das war mal eine Premiere! Natürlich nicht so persönlich, wie es eine echte Versammlung schaffen kann, aber zumindest in der Corona-Zeit so unproblematisch und kommunikativ, dass wir alle unser Verbandsleben weiterbestreiten können! Die arbeitsintensiven Vorbereitungen, sich das nötige Knowhow anzueignen und nutzbar zu machen, haben sich mehr als gelohnt!“, freut sich erleichtert Franziska Trepte, Vorsitzende der WLL nach der Veranstaltung.



Denn neben den Berichten aus dem vergangenen Landjugend-Jahr und einem vorsichtigen Blick ins kommende Jahr, wurden auch neue Mitglieder in den Landesvorstand gewählt. Nach drei Jahren Vakanz wird mit Pia Treuenberg (Landjugend Burgsteinfurt) der Posten als zweite Vorsitzende der WLL wieder besetzt. Zwei neue Beisitzerinnen im Landesvorstand kommen von der Landjugend Pelkum: Lina Baukelmann und Jana Maria Schütte. Auch auf der männlichen Seite gibt es Verstärkung: Marcel Kreft (Landjugend Burgsteinfurt) ist ab sofort Teil des Landesvorstandes. Verabschiedet wurde Sarah Berkhoff (Landjugend Norddinker), die ihr Amt als Beisitzerin nach vier Jahren Vorstandsarbeit frühzeitig niederlegt. Auch Anna-Sophie Ritterswürden (Landjugend Hennen) und Fabian Kiera (Landjugend Minden-Lübbecke) verlassen nach zwei Jahren den Vorstand der Westfälisch-Lippischen Landjugend e.V..

