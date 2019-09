Pressemitteilung BoxID: 766381 (Weingut Sander)

Winzer Sander gelingt der "Zeitensprung"

Über 200 Jahre lang verschollene Rebsorte wird im Rheinhessischen „wiederbelebt“. Dem Weingut Sander gelingt mit seinem „2018 Grünfränkisch“ ein Sprung durch die Jahrhunderte. Die Innovation aus Mettenheim ist Teil einer kleinen Weinbau-Sensation.



Stefan Sander ist kein Quantenphysiker, auch wenn er mit einer großen Portion Neugier und Experimentierfreude ausgestattet ist. Er ist Winzer. Und das mit Leib und Seele. Und trotzdem ist ihm so etwas wie eine Zeitreise gelungen. Im Keller stehend kaut er auf einer kleinen Sensation herum. Gerade probiert er die Früchte seines Versuches mit der lange verschollenen und erst 2008 wiederentdeckten Rebsorte Grünfränkisch. Mit dem Ergebnis ist er sichtlich zufrieden. Dabei war der Ausgang des Experiments in Weinberg und Keller keineswegs klar, als sich Sander zusammen mit „Rebensucher“ Andreas Jung und Ulrich Martin, dem Initiator der Bewegung "Historische Rebsorten" und einigen neugierigen Winzer-Kollegen auf den Weg gemacht hat. Es galt nicht weniger als das Wagnis einer kleinen Zeitreise einzugehen.



"Verschwindende Artenvielfalt ist heute ein Problem", weiß der in dritter Generation ökologisch wirtschaftende Stefan Sander nur zu gut. "Die Art und Weise mit der konventionell Landwirtschaft und Weinbau betrieben wurde hat in den vergangenen Jahrzehnten und Jahrhunderten dazu geführt, dass die Genetik auf dem Acker und im Weinberg immer spezieller, immer schmaler geworden ist." Vor diesem Hintergrund war dem Winzer schnell klar, welchen Schatz er mit dem Grünfränkisch in den Händen hielt. Zwar keine neue Art, aber doch eine "neue" und dabei gleichzeitig sehr alte Sorte sollte seinen Wingert bereichern. Seine Wurzeln hat der Grünfränkisch in der Antike und vermutlich war er und nicht der Riesling die eigentliche Rebsorte der Liebfrauenmilch. Verschwunden ist er als Sorte bereits Anfang des 19. Jahrhunderts.



Sander wäre nicht Sander, hätte ihn das Experiment nicht von Anfang an gereizt. "Einen Wein zu machen, zu dem es kaum Referenz, kaum Wissen gibt, ist absolut genial. Für mich war der Grünfränkisch genau eine der Herausforderungen, die das Kellerleben spannend machen". Er hat die alte Sorte neu interpretiert und herausgekommen ist ein ausdrucksstarker, eigenständiger Wein mit charaktervoller Aromatik. Reife Frucht von Mostbirnen, Apfelschale, Apfelmus und Quittenkompott mischen sich mit feinen Pfeffernoten, getrockneten Wiesenblumen und Lindenblüten. Der Gaumen des experimentierfreudigen Kenner-Kunden darf sich dazu auf saftig erfrischende, hefige Noten und eine deutliche Würze freuen.



Es war ein gutes Stück Weg bis zum fertigen Produkt. 2008 wurde die Sorte von Forscher Andreas Jung wiederentdeckt. Danach begann die Arbeit im Muttergarten. Ulrich Martin hat den Grünfränkisch soweit hochvermehrt bis er das entsprechende Pflanzgut an Stefan Sander weitergeben konnte. Ganz am Ende des Experiments, das wissen Andreas Jung, Ulrich Martin und Stefan Sander, sind die drei Zeitreisenden noch nicht. Es reicht eben noch nicht aus einfach ein tolles Produkt in der Flasche zu haben. Jetzt gilt es, nach jahrelanger Vorarbeit, die Kette der Rebenretter zu schließen und die Kundschaft zu finden, die ebenfalls Lust auf den Zeitensprung hat. Stefan Sander ist aber gelassen,



denn er ist überzeugt davon, dass es viele neugierige Wein-Verrückte gibt, die die Idee der vinifizierten Zeitreise verstehen und großen Spaß an der Wiederentdeckung verloren geglaubter Geschmäcker haben. Denn der 2018 ist mit seiner Geschichte zwar ein Exot, aber ein gelungener, qualitativ hochwertiger Wein, der alle Neugierigen geschmacklich belohnen wird.

