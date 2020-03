Pressemitteilung BoxID: 792879 (wbg Nürnberg GmbH Immobilienunternehmen)

Wettbewerbsausstellung MBG nun online

Am 5. März 2020 hatte eine Fachjury die Gewinner des offenen zweiphasigen Wettbewerbs für den Neubau des Schulgebäudes Martin-Behaim-Gymnasium (MBG) sowie von sieben Turnhallen - davon vier für das MBG und weitere drei für das benachbarte Neue Gymnasium Nürnberg – und für eine Mensa für beide Schulen gekürt.



Die Preisträger wurden am 6. März 2020 im Nürnberger Presseclub vorgestellt. Alle Wettbewerbsarbeiten sollten vom 06.04.20 bis 17.04.20 in der Turnhalle West des Martin-Behaim-Gymnasiums im Rahmen einer Ausstellung ausgestellt werden.



Diese vorgeschriebene Ausstellung kann aufgrund der aktuellen Situation auf absehbare Zeit nicht stattfinden. Deshalb wurde eine Internetplattform gebaut, auf der unter dem Link https://c4c-berlin.de/projekte/mbg/ ab sofort alle Wettbewerbsarbeiten angesehen werden können.

