HITMAN 2: Trailer zum schwer zu fassenden Ziel Nr. 2 veröffentlicht

Warner Bros. Interactive Entertainment und IO Interactive haben heute die zweite Mission mit einem schwer zu fassenden Ziel in HITMAN 2 veröffentlicht. Diese Mission dreht sich um Vicente Murillo, genannt „Der Revolutionär“, einem aufrührerischen Politiker, der in den 80er-Jahren unter merkwürdigen Umständen in Südamerika verschwand. Murillo ist nun zurück und plant, eine neue Weltordnung zu schaffen – und Kolumbien ist der Ausgangsort für seine Machenschaften. Die Spieler können als Agent 47 den Narzissmus, die Lügen und die von Paranoia verursachte Trunksucht des Milizführers zu ihrem Vorteil nutzen, um die Umsturzpläne von Murillo endgültig zu durchkreuzen.



Die offizielle Missionsbesprechung für das schwer zu fassende Ziel „Der Revolutionär“ in HITMAN 2 kann unter folgendem Link angesehen und heruntergeladen werden:

https://msm.download/Der_Revolutionär_Trailer

YouTube-Link: https://youtu.be/EJHrQzDyUaI



Das schwer zu fassende Ziel Nr. 2 mit dem Titel „Der Revolutionär“ ist ab heute bis zum 30. Dezember für den HITMAN 2-Schauplatz Santa Fortuna (Kolumbien) verfügbar. Die Spieler haben nur eine Chance, Vicent Murillo in diesem Zeitraum von 10 Tagen erfolgreich auszuschalten. Spieler, die diese Mission abschließen, schalten damit das lässige Touristen-Outfit mit Handschuhen frei. Eine vollständige Beschreibung kann auf dem Blogeintrag Belohnungen für schwer zu fassende Ziele eingesehen werden.



Schwer zu fassende Ziele sind spezielle, besonders riskante Verträge in HITMAN 2, die nur eine begrenzte Zeit lang verfügbar sind. Diese Missionen sind für alle Besitzer von HITMAN 2 kostenlos verfügbar. Allerdings haben die Spieler nur eine einzige Chance, das Ziel auszuschalten – bei einem Fehlschlag gibt es keinen zweiten Versuch.



HITMAN 2 ist der Nachfolger des international gefeierten Videospiels HITMAN. HITMAN 2 enthält neue, extrem detaillierte Sandbox-Schauplätze voller lebensechter Umgebungen zum Erkunden und bietet Spielern die Freiheit, unter Verwendung von Werkzeugen, Waffen, Verkleidungen und einer Reihe von Tarntechniken den ultimativen Auftragsmord zu planen, um auf kreative Weise ihre eigene Kette von Ereignissen auszulösen.



Ganz neue Spielmöglichkeiten führt HITMAN 2 mit dem Sniper Assassin-Modus ein: Die eigenständige Funktion ermöglicht zum ersten Mal in der Hitman-Reihe ein Co-Op-Erlebnis, bei dem zwei Spieler online zusammenarbeiten, um ihre Ziele auszuschalten. Mit dem Ghost Mode verfügt HITMAN 2 zudem über einen einzigartigen und brandneuen 1-gegen-1-Multiplayermodus. Die Spieler stellen ihre Fähigkeiten in Sachen Auftragsmord auf die ultimative Probe, wenn sie beide als Agent 47 online gegeneinander antreten, um schneller und sauberer als ihr Gegner die meisten Ziele auszuschalten, während sie Waffen, Gegenstände, Kleidung und ICA-Nachschub verwenden, um die Gesamtmission zu erfüllen.



HITMAN 2 ist ab sofort für PlayStation® 4, PlayStation® 4 Pro, die Xbox One-Gerätefamilie einschließlich Xbox One X sowie für PC erhältlich.



