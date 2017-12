Escape Games - das perfekte Weihnachtsgeschenk

Mehr als 500 unterschiedliche Escape Games bieten über 200 Anbieter in Deutschland an. 2017 hat es jeden Monat Neueröffnungen in mittlerweile rund 100 Städten gegeben. Ob man sich in Berlin auf die Spuren von Sherlock Holmes begeben möchte, in Hamburg aus einem Gefängnis ausbrechen oder in Nürnberg in ein Casino einbrechen möchte - für fast jede Altersgruppe gibt es den passenden Raum.



Der Unterhaltungstrend Escape Games steht längst nicht mehr nur Großstädtern zur Verfügung. Er ist mittlerweile auch in zahlreichen kleineren deutschen Städten angekommen, unter anderem in Flensburg, Münster oder Lünen lässt sich der Rätselspaß genießen.



Besonders zu Weihnachten sind Gutscheine für Live Escape Games besonders beliebt. Doch welches Spiel von welchem Anbieter soll man verschenken? Die neue Lösung: Der Beschenkte entscheidet jetzt selbst.



Ab sofort steht der deutschlandweit einlösbare Escape Game Gutschein des offiziellen Portals Escape-Game.org zur Verfügung. Bei über 30 Spielen ist der Gutschein aktuell bereits einlösbar. Rund 50 weitere Spiele in Deutschland, Österreich und der Schweiz folgen in Kürze:

Immer mehr Menschen erliegen dem Reiz und der Faszination der Escape Games. Die Räume werden häufig zu Orten ganz besonderer Augenblicke. Heiner Häntze, Geschäftsführer von Europas größtem Live Escape Game (www.escape-berlin.de), berichtet von einem seiner schönsten Erlebnisse: „In unserem Sherlock Holmes Szenario gab es einen Heiratsantrag. Der Mann hat sich im letzten Raum als Sherlock verkleidet und auf seine Freundin gewartet. Der Antrag war ein voller Erfolg und wir wünschen dem jungen Ehepaar viel Glück und viele gemeinsame Escape Game Erlebnisse!“



Auch Firmen entdecken Escape Games zunehmend für Team-Events. Laut Escape Berlin erfolgten im Dezember fast alle Buchungen durch Firmen im Rahmen von Weihnachtsfeiern.



