Pressemitteilung BoxID: 787482 (Volkswagen AG)

Die achte Generation einer Ikone: Weltpremiere des neuen Golf GTI1 in Genf

.



- GTI-Design: Offener Frontstoßfänger mit GTI-Wings und Wabengitter, optional beleuchtete Kühlergrill-Querspange, GTI-Diffusor mit Endrohren links und rechts

- GTI der Neuzeit: „Digital Cockpit“, neues Multifunktions-Sportlederlenkrad mit Touch-Bedienung, 32-Farben-Ambientelicht inklusive GTI-spezifischem Modus

- GTI-Timing: Mit der Weltpremiere in Genf leitet Volkswagen den Countdown zur Markteinführung des neuen Golf GTI in der zweiten Jahreshälfte ein



Weltpremiere mit Folgen: Als Volkswagen vor 45 Jahren auf der Internationalen Automobil-Ausstellung (IAA) in Frankfurt den ersten Golf GTI vorstellte, ahnte niemand, dass die drei Buchstaben G, T und I einmal zur Bezeichnung einer Ikone werden würden. Doch so kam es. Wer heute GTI sagt, meint eine Ikone: den Golf GTI. Jetzt stellt Volkswagen auf dem Genfer Automobilsalon (05. bis 15. März) die achte Generation dieses Welterfolgs vor. Damit startet ein purer, intelligenter und souveräner Hightech-Sportwagen des digitalen Zeitalters durch.



Das Geheimnis für den Erfolg des Golf GTI: Seine DNA ist bis heute unverändert – klares Design, Frontantrieb, agilstes Fahrwerk, drehfreudiger Benziner, Insignien wie der rote Streifen im Kühlergrill und das Schottenkaro der Sitze. Der Golf GTI wurde allerdings auch deshalb zur Ikone, weil Volkswagen ihn parallel dazu immer wieder neu erfand und Tradition mit Innovation kombinierte. So ist es auch 2020. Volkswagen hat den neuen Golf GTI digitalisiert, vernetzt und mit einer Vielzahl intelligenter Assistenzsysteme sowie einem ebenso kraft- wie stilvollen Design in die Zukunft katapultiert.



Als einer der ersten kompakten Sportwagen kommuniziert der neue Golf GTI via Car2X mit anderen Fahrzeugen, um die Sicherheit auf ein neues Niveau zu heben. Als erster Sportler seiner Klasse kann der Golf GTI bis 210 km/h assistiert gefahren werden – dank Travel Assist. Als erster Golf GTI besitzt diese Generation eine komplett digitalisierte Interieur-Landschaft der Anzeige- und Bedienelemente. Ebenso weist die neue Generation nicht nur einen roten Streifen im Kühlergrill auf, sondern optional eine in das Tagfahrlicht integrierte, leuchtende LED-Querspange.



Die Leistungsentfaltung des GTI-Turbomotors wird die Erwartungen übertreffen. Nichts anderes gilt für das Fahrwerk, das in Verbindung mit einer neuen DCC-Generation (adaptive Regelung) feinstufig vom Fahrer eingestellt werden kann. Eines hat sich übrigens nicht verändert: Die perfekte Ergonomie der serienmäßigen und natürlich mit einem Karostoff ausgekleideten Sportsitze. Und so entstand erneut ein kompakter Sportwagen der reinen Lehre – in Genf hat er seinen ersten öffentlichen Auftritt.



1. Das Fahrzeug ist eine seriennahe Studie.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (