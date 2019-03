Pressemitteilung BoxID: 745749 (Volkswagen AG)

45 Jahre Golf - am 29. März 1974 startete Volkswagen die Produktion des erfolgreichsten europäischen Autos

.

- Seit 1974 wird alle 41 Sekunden ein neuer Golf bestellt

- Golf ist mit 35 Millionen Exemplaren der Volkswagen Nr. 1

- Produktionsstart des Golf I erfolgte im Werk Wolfsburg



Der Golf – das erfolgreichste europäische Auto – wird 45 Jahre alt. Am 29. März 1974 lief im Volkswagen Werk Wolfsburg offiziell die Produktion des künftigen Bestsellers an. An diesem Tag ahnte niemand bei Volkswagen, dass der Nachfolger des legendären Käfer bis heute mehr als 35 Millionen Mal in aller Welt gekauft werden würde. Seit dem Produktionsstart (Start of Production SOP) vor 45 Jahren wurde rein rechnerisch an jedem Tag alle 41 Sekunden ohne Unterbrechung irgendwo auf der Welt ein neuer Golf bestellt – im Durchschnitt rund 780.000 Fahrzeuge pro Jahr.



Ralf Brandstätter, Chief Operating Officer von Volkswagen: „Der Golf ist das Herz unserer Marke. Er steht wie kein anderes Auto für Fortschritt und Technologie. Im Golf wurde zum Beispiel Sicherheitstechnik zum ersten Mal für Millionen Menschen erschwinglich. So hat er ganze Generationen geprägt." Weiter betont Brandstätter: „Seit sieben Generationen trägt der Golf darüber hinaus dazu bei, dass sich Volkswagen als Marke und Konzern zu einem der global wichtigsten Automobilhersteller entwickeln konnte.“



Dr. Stefan Loth, Werkleiter Volkswagen Wolfsburg: „1974 standen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor der Herausforderung, den Wechsel vom Käfer zum Golf zu vollziehen. Seitdem haben wir unser Stammwerk konsequent weiter entwickelt und bauen heute hier in Wolfsburg neben dem Golf auch den e-Golf1), den Golf GTE2) und den Golf Sportsvan, sowie drei weitere Modelle.“



Der Golf wird als eines von wenigen klassenlosen Kompaktmodellen auf dem Weltmarkt auch künftig eine tragende Produktsäule der Marke Volkswagen sein und mit modernsten Antriebs-, Assistenz-, Infotainment- und Bediensystemen entscheidende Impulse für die Zukunft der Mobilität liefern.



Der Golf I von 1974



Aufbau:

Zwei- und Viertürer mit Heckklappe



Innenraum:

Fünfsitzer, 300 Liter Kofferraum,

Rückbank klappbar



Motoren:

1,1 Liter-Vierzylinder-Benziner, 37 kW / 50 PS

1,5 Liter-Vierzylinder-Benziner, 51 kW / 70 PS



Antrieb:

Vorderradantrieb, Viergang-Schaltgetriebe, optional Dreigang-Automatik



Höchstgeschw.:

140 km/h (50 PS, Schaltgetriebe)

160 km/h (70 PS, Schaltgetriebe)



Modelle:

Golf und Golf L (jeweils 50 PS)

Golf S und Golf LS (jeweils 70 PS)



1)e-Golf, 100 kW (136 PS) - (NEFZ) Stromverbrauch, kWh/100 km: kombiniert 14,1 – 13,2; CO₂-Emission kombiniert, g/km: 0; Effizienzklasse: A+



2)Golf GTE, 150 kW (204 PS) – (NEFZ) Kraftstoffverbrauch, l/100 km: kombiniert 1,8 - 1,6; Stromverbrauch, kWh/100 km: kombiniert 12,0 - 11,4; CO₂-Emission kombiniert, g/km: 40 - 36; Effizienzklasse: A+

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (