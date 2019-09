Pressemitteilung BoxID: 767648 (VOGEL'S Süsse-Werbe-Ideen GmbH & Co. KG)

Adventskalender von VOGEL’s jetzt mit umweltfreundlichen ECO-Tray aus 100% Pappe

Ganz im Sinne der Nachhaltigkeit startet VOGEL’s mit dem neuen Adventskalender mit Papp-Tray in die Weihnachtssaison. Die kleinen Schokoladentäfelchen liegen somit nicht mehr in einem Plastik-Tray sondern in einem umweltfreundlichen Verpackung aus 100% Pappe.



Damit zielt das Unternehmen aus Endingen noch ein Stückchen mehr in Richtung Nachhaltigkeit.



Die kleinen Schokoladentäfelchen werden nach wie vor in der hauseigenen Chocolaterie aus ausschließlich hochwertigsten Rohstoffen hergestellt, was sie zu einem ganz besonderen Gaumenschmaus macht. Auch können die Täfelchen, sowie der Kalender individuell mit dem Firmenlogo oder weihnachtlichen Motiven bedruckt werden. So befindet sich hinter jedem der 24 Türchen ein 4,6 g Schokoladentäfelchen mit einer weihnachtlichen Botschaft. Ein absoluter Hingucker in jedem Büro!



„Mit dem ECO-Tray aus 100% Pappe setzen wir einmal mehr ein Statement zum Thema Nachhaltigkeit. Wir werden auch in Zukunft aktiv Plastik reduzieren und somit unsere süssen WerbeIdeen - auch im Sinne der Umwelt - noch attraktiver gestalten. Wir sind ebenso stolz auf unsere exquisite Schokolade, die durch die lange Conchierzeit zu einem besonderen Genuss wird. Egal ob in der Weihnachtszeit oder unter dem Jahr “, so Marketing-Geschäftsführer Sandro Fiorilli.



VOGEL‘S Süsse Werbeideen ist damit auch in der Adventszeit der passende Partner für alle, die hochwertigen Genuss und Umweltbewusstsein unter einen Hut bringen wollen.

