Pressemitteilung BoxID: 774155 (VivoSensMedical GmbH)

OvulaRing geht mit drei Krankenkassen in Vertragsverhandlungen

Erfolgreicher Pitch beim Healthy Hub

VivoSensMedical zählt zu den Gewinnern des Healthy Hub 2019 und wird künftig bei weiteren gesetzlichen Krankenkassen gelistet. Gemeinsam mit den Krankenkassen des Healthy Hub wird die VivoSensMedical für ihre Lösung OvulaRing Vertrags- und Versorgungsmodelle entwickeln, die im kommenden Jahr in die Erprobung gehen und evaluiert werden. Über 70 Unternehmen mit fast 80 Use-Cases hatten an dem Wettbewerb teilgenommen, fünf Startups konnten sich durchsetzen. Experten aus den Krankenkassen betreuen die Unternehmen und evaluieren die Zusammenarbeit.



OvulaRing ist ein zertifiziertes Medizinprodukt, das in Deutschland, Österreich und der Schweiz von Gynäkologen empfohlen und aktuell von über 2500 Kundinnen angewendet wird. Zudem wird es für zahlreiche medizinische Studien genutzt. Die Methode besteht aus einem Wearable in Form eines Rings aus medizinischem Silikon mit integriertem Biosensor, der die Körperkerntemperatur alle fünf Minuten misst und aufzeichnet. Der Biosensor wird anhand einer webbasierten Software ausgewertet, Grundlage sind medizinische Algorithmen.



Die Körperkerntemperatur ist einer der wichtigsten Indikatoren für die Zyklusgesundheit. Mit OvulaRing ist es erstmals möglich, den weiblichen Zyklus hochauflösend abzubilden und die fruchtbaren Tage innerhalb des Zyklus einfach und präzise zu bestimmen. Auch Zyklusstörungen können damit frühzeitig erkannt und somit individuell therapiert werden.



VivoSensMedical hat OvulaRing 2012 auf den Markt gebracht und das Produkt stetig verbessert. Inzwischen kann OvulaRing den Eisprung nicht nur prognostizieren, sondern in Echtzeit die aktuelle Empfängniswahrscheinlichkeit ermitteln. Zudem hat das Unternehmen für die medizinische Diagnostik ein Bewertungsschema entwickelt, mit dem jeder Zyklus kategorisiert und auf einen Blick bewertet werden kann. Somit kann der Arzt schnell erkennen, ob eine Schwangerschaft überhaupt möglich ist bzw. wo eine mögliche Therapie ansetzen könnte.



Weitere Informationen:

Website Healthub: healthy-hub.de

Webseite OvulaRing: ovularing.com

Virtuelle Pressemappe: box.com/ovularing

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (