Vivamundo Reisen

Vivamundo Reisen - Europakatalog 2020

Vivamundo-Reisen erweitert sein Europaprogramm

Unter dem Motto „Erleben – Begegnen – Entdecken“ ist der Reiseveranstalter Vivamundo Reisen spezialisiert auf Individualreisende und Kleingruppen und bietet Reiseerlebnisse mit besonderen Höhepunkten in nicht alltäglichen Reisezielen.



Nun hat der Reiseveranstalter sein Programm mit einem neuen Europaprogramm erweitert. Auch hier steht das Motto „Erleben – Begegnen – Entdecken“ im Fokus der Reisen.



Bei der Reise „Urig, außergewöhnlich, kulinarisch: Finnland von Gasthaus zu Gasthaus“ erleben die Gäste von Vivamundo Reisen die im Osten Finnlands liegende und nahezu unbekannte Region Karelien auf kulinarische Art und Weise, während bei der Reise „Erleben Sie das Allgäu aktiv und mit Genuss“ auch Wanderungen und Besichtigungen im Fokus stehen.



Das Baltikum ist genauso Bestandteil des neuen Angebotes wie Genussreisen nach Spanien und Portugal oder eine Kreuzfahrt mit dem Motorsegler MS Galileo durch die wunderschöne Inselwelt der Kykladen. Wanderungen auf den Pontinischen Inseln oder die Wanderreise nach Sorrent und an die Amalfiküste "Dolce Vita am Golf von Neapel" runden das Programm ab. Gereist wird in kleinen Gruppen fernab vom Massentourismus - und natürlich stellt Vivamundo Reisen seinen Gästen nach wie vor ihre Traumreise ganz individuell zusammen; selbstverständlich unter Beachtung der gültigen Corona- und Hygienebestimmungen der einzelnen Destinationen.



Eine kompetente Beratung im Vorfeld der Reise und gut ausgebildete Reiseleiter/innen sind bei Vivamundo Reisen selbstverständlich.



Mehr Information zum Reiseangebot von Vivamundo Reisen unter: https://www.vivamundo-reisen.de/



Online-Broschüre „Vivamundo Reisen Europa“: https://katalog-europa.vivamundo-reisen.de/



Vivamundo Reisen Europa: https://www.vivamundo-reisen.de/Europa/

