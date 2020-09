.

• Stars des Esports Racing gehen für ihre Teams in der neuen VCO ProSIM SERIES an den Start.

• Teilnehmerfeld nimmt zwei Monate vor dem Saisonauftakt Formen an.

• Sebastian Job: „Ich bin immer bereit für eine neue Herausforderung“.



In der VCO ProSIM SERIES treffen ab November Weltklasse-Fahrer aus dem realen Motorsport und dem Esports Racing aufeinander. Nach der Bekanntgabe einiger bekannter Pro-Fahrer, die in der Meisterschaft antreten werden, nimmt nun auch das Feld der Esports Racer Formen an. Erfolgreiche iRacing-Spezialisten wie Sebastian Job (Red Bull Racing Esports), Josh Rogers (Coanda Simsport), Sami-Matti Trogen (Williams Esports), Olli Pahkala (Team Redline) und Kay Kaschube (BS+COMPETITION) wurden von ihren Teams bereits nominiert.



Bei den acht Events der VCO ProSIM SERIES bilden jeweils ein Pro-Fahrer und ein Esports Racer ein Team. Sie kämpfen am Steuer des Dallara Formel-3-Rennwagens um ein Gesamtpreisgeld von 50.000 US-Dollar. Während bei den Pros Top-Stars wie António Félix da Costa oder Rubens Barrichello Vorfreude auf den Saisonstart machen, verspricht auch das Aufgebot von Esports Racern virtuellen Rennsport der Extraklasse.



Zahlreiche Teams waren aufgerufen, Fahrer für die Meisterschaft zu nominieren. Schon jetzt zeichnet sich ab, dass sie einige der Spitzenfahrer des Esports Racing an den Start schicken werden. Mit dabei ist Sebastian Job von Red Bull Racing Esports. Der 20-Jährige führt aktuell den Porsche TAG Heuer Esports Supercup an und befindet sich derzeit wohl in der stärksten Form seiner Karriere. Sein schärfster Verfolger im Porsche-Markenpokal ist Titelverteidiger Josh Rogers aus Australien – und auch der Coanda Simsport Pilot wird in der VCO ProSIM SERIES antreten, so dass es zum erneuten Aufeinandertreffen der beiden Dauerrivalen kommt. Weitere erfahrene Esports Racer wie Olli Pahkala, Kay Kaschube oder Sami-Matti Trogen wollen mit ihren jeweiligen Teamkollegen aus der realen Motorsport-Welt jedoch ebenfalls ein Wort um den Titel mitsprechen. Welcher Pro mit welchem Esports Racer fährt, entscheidet sich im VCO ProSIM DRAFT am 6. November.



Im Rahmen der offenen Qualifikation am 29. und 30. Oktober haben mindestens sechs Esports Racer aus aller Welt die Möglichkeit, sich eines der Tickets für die VCO ProSIM SERIES zu sichern.



Stimmen ausgewählter Esports Racer zur VCO ProSIM SERIES:



Sebastian Job (Red Bull Racing Esports): „Gegen die besten Fahrer der Welt – ganz gleich, ob real oder virtuell – Rennen zu fahren, das ist immer eine tolle Erfahrung und einer der Gründe, warum ich mich auf die VCO ProSIM SERIES freue. Das Niveau im Fahrerfeld dürfte sehr hoch werden. Sehr interessant wird auch das Rennformat, gemeinsam mit einem Profi-Rennfahrer und festen Set-ups anzutreten. Im Formel-3-Auto habe ich relativ wenig Erfahrung. Aber ich bin immer bereit für eine neue Herausforderung.“



Josh Rogers (Coanda Simsport): „Es ist super spannend, bei der neuen VCO ProSIM SERIES dabei zu sein. Natürlich ist es für uns Sim-Racer eine tolle Gelegenheit, gemeinsam mit und gegen die Pro-Fahrer zu anzutreten. Außerdem ist es eine gute Möglichkeit, das Sim-Racing als Ganzes nach vorn zu bringen. Deshalb freue ich mich darauf. Hauptsächlich geht es dabei um den Spaß, aber am Ende wollen wir alle gewinnen und werden versuchen, das Beste aus uns herauszuholen. Wir werden gemeinsam mit den Pro-Fahrern hart arbeiten, um die bestmöglichen Ergebnisse einzufahren.“

Olli Pahkala (Team Redline): „Es ist cool, nach einiger Zeit wieder zurück auf der Strecke zu sein. Ich war schon immer ein riesiger Fan von Team-Rennen. Das dürfte ein paar aufregende Momente im Winter geben!“



Sami-Matti Trogen (Williams Esports): „Ich denke, das wird eine großartige neue Serie – mit einigen großen Namen aus dem realen Rennsport. Mit einem F3-Auto und festen Set-ups anzutreten ist ein bisschen ungewohnt, aber die Rennen werden dadurch sicher noch enger. Ich freue mich sehr, in dieser Meisterschaft dabei zu sein und kann die ersten Rennen kaum erwarten.”



Kay Kaschube (BS+COMPETITION): „Die VCO ProSIM SERIES wird mit einem vollkommen neuen Format spannende Rennen bieten. Ich bin in einem Formel-Auto schon lange nicht mehr im Rahmen einer Meisterschaft angetreten, deshalb freue ich mich auf die Herausforderung in dieser Serie. Gemeinsam mit Stars aus der realen Welt auf die Strecke zu gehen, wird sicherlich spannend.”



Termine VCO ProSIM SERIES, Season I:



29./30. Oktober 2020: Offene Qualifikation für die noch zu vergebenden Esports-Racer-Startplätze



3./4. November 2020: „Draft Qualifying“ zur Festlegung der Reihenfolge der „Picks“ für die VCO ProSIM DRAFT



6. November 2020: VCO ProSIM DRAFT



Rennen: 18. November, 25. November, 9. Dezember, 16. Dezember, 2. Januar, 13. Januar, 10. Februar, 17. Februar (Änderungen möglich)

