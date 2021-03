.

• Am Mittwoch treten Stars aus dem realen Rennsport und dem Esports Racing zum siebten und damit vorletzten Event der VCO ProSIM SERIES an.

• Barrichello, Senna und Verstappen am Start.

• Rogers, Güven und Benecke wollen ihre Spitzenpositionen in den Gesamtwertungen verteidigen.



Sechs von insgesamt acht Rennen in der Premieren-Saison der VCO ProSIM SERIES sind schon Geschichte – doch in Sachen Titelrennen bleibt die Situation in allen drei Gesamtwertungen (Esports Racer, Real-World Pro und Fun Race) unverändert spannend. Unter anderem treten ab 20 Uhr MEZ (LIVE auf YouTube) auch Rubens Barrichello, Bruno Senna und Max Verstappen auf der virtuellen Rennstrecke an. Auch bekannte Piloten wie Ferdinand von Habsburg (an der Seite von YouTuber Jimmy Broadbent), Dries Vanthoor, Sergio Sette Camara und viele andere sind beim Event, das auf der führenden Sim-Plattform iRacing stattfindet, mit von der Partie. Erstmals am Start ist F2-Toptalent David Beckmann. Der 20 Jahre alte Real-World Pro fährt für das Team von SiFaT Performance.



Joshua Rogers und Ayancan Güven (beide Coanda Simsport) gehen als Führende in der Wertung der Esports Racer bzw. der Profis aus dem realen Rennsport ins siebte Saisonrennen. Rogers hat bislang 179 Punkte sammeln können. In Graham Carroll (Red Bull Esports Racing; 169) und Sebastian Job (Red Bull Esports Racing; 161) sind ihm aber zwei starke Esports Racer dicht auf den Fersen. Güven steht im Gesamtranking der Real-World Pros mit 173 Punkten an der Spitze, wird sich aber vor allem gegen die Angriffe von Carroll-Teamkollege Laurin Heinrich (165) wehren müssen. Mit etwas größerem Abstand folgen Sage Karam (150) und Raoul Hyman (148). Für einen Rennsieg werden 35 Punkte je Fahrer vergeben. Im Qualifying werden drei Zusatzpunkte für die Pole-Position gutgeschrieben, zwei Punkte gibt es für Startplatz zwei und einen Punkt für den dritten Rang.



Die Gesamtsieger in beiden Klassements dürfen sich zusätzlich zum „Champions' Bonus“ in Höhe von 2.500 US-Dollar pro Fahrer am Ende jeweils auch über ein Sim-System D-BOX G3 freuen. Die haptischen Systeme von D-BOX, Official Partner der VCO ProSIM SERIES, sind die ersten und einzigen, die von der FIA lizensiert wurden.



Spannung im „Fun Cup“

Noch enger als in den beiden mit dem „Championship Race“ verknüpften Gesamtwertungen geht es im „Fun Cup“ zu, mit dem traditionell die Rennevents in der VCO ProSIM SERIES beginnen. Hier führt Redline-Pilot Maximilian Benecke die Gesamtwertung mit 88 Punkten an. Dicht hinter ihm auf Rang zwei liegt mit 85 Punkten Job. Rogers (82) lauert auf Rang drei und hat damit auch in diesem Klassement noch hervorragende Aussichten, am Ende ganz oben zu stehen. Schon heute kann die endgültige Entscheidung in der Gesamtwertung fallen, da beim abschließenden Event Ende März die Real-World Pros am Start sind. Gewinnt ein Fahrer aus der aktuellen Top-3 des Rankings, ist ihm auch der Gesamtsieg sicher – und damit ein spektakulärer Preis: eine Simulatoreinheit „Simulator Pro“ von SiFaT Performance (sifat-performance.de), ebenfalls Official Partner der VCO ProSIM SERIES, im individuellen VCO Design.



F2-Pilot David Beckmann ersetzt Sophia Flörsch

Sein Serien-Debüt wird David Beckmann feiern. Der 20 Jahre alte F2-Pilot ersetzt am Steuer des Teams von SiFaT Performance Sophia Flörsch. „Ich freue mich sehr, die nächsten zwei Läufe der VCO ProSIM SERIES für das SiFaT Performance Team bestreiten zu können. Ich habe selbst einen Simulator, in dem ich mich oft virtuell auf die Formel-2-Rennen vorbereite. Deshalb sehe ich im Esports Racing ein riesiges Potenzial und bin froh, ein Teil davon zu sein. Die VCO ProSIM SERIES ist zudem eine sehr professionelle, wenn nicht sogar die professionellste Serie im Esports Racing überhaupt. Die Kombination aus Profirennfahrern und Esports Racern ist einfach genial!“



Auf welcher Strecke die Fahrerinnen und Fahrer im „Championship Race“ an den Start gehen werden, entscheidet sich wie immer erst zwei Stunden vor Beginn des Rennabends. Auf dem Twitter-Kanal der VCO läuft seit gestern das „Track Vote“. Zur Wahl stehen diesmal Road Atlanta und Spa-Francorchamps. Strecke und Fahrzeug für das „Fun Race“ werden ebenfalls erst kurz vor Event-Beginn bekannt gegeben.



Nützliche Links:



VCO Content Database

https://photos.vco-esports.com



Medienvertreter können die Zugangsdaten via E-Mail an info@vco-esports.com anfordern.



VCO ProSIM SERIES Ergebnisse & Dokumente

www.v-c-o.info/Results



VCO ProSIM SERIES Live-Timing

https://v-c-o.info/LiveTiming



VCO Esports Paddock – Discord Server (inkl. Media Center)

https://v-c-o.info/Discord



Zeitplan VCO ProSIM SERIES, Runde 7 (alle Zeiten MEZ)

20:00 Uhr, Start der Übertragung

20:05-20:15 Uhr, Fun Race - Qualifying

20:20-20:40 Uhr, Fun Race

20:50-21:05 Uhr, Championship Race - Qualifying

21:15-21:55 Uhr, Championship Race

22:05 Uhr, Ende der Übertragung



VCO ProSIM SERIES Rennkalender:

18. November, 25. November, 16. Dezember, 2. Januar, 20. Januar, 10. Februar, 3. März, 31. März (Änderungen möglich)



Über iRacing

iRacing ist die weltweit führende Motorsport-Simulation. Es bietet hunderte Fahrzeuge und Strecken aus nahezu jeder wichtigen Rennsport-Disziplin. iRacing arbeitet mit einigen der wichtigsten Hersteller, Fahrer und Motorsport-Verbänden zusammen, um ein einzigartiges Fahrerlebnis zu bieten. Von Weltmeisterschaften und „Special Events“ bis hin zu öffentlichen, gehosteten und Liga-Rennen: Unabhängig vom fahrerischen Niveau und dem jeweiligen Rennsport-Hintergrund gibt es für jeden User immer das richtige iRacing-Event. Erfahren Sie mehr über iRacing, und werden Sie einer von über 170.000 aktiven iRacern auf www.iRacing.com.

(lifePR) (