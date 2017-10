12 Milliarden Kalorien wurden bei der Virgin Pulse Global Challenge 2017 verbrannt

Mitarbeiter auf der ganzen Welt konnten ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden durch die Teilnahme an der Virgin Pulse Global Challenge im Mai 2017 entscheidend verbessern. In einer Zeit der bewegungsarmen Bürokultur, die für das vermehrte Aufkommen gesundheitlicher Probleme wie Diabetes und Herzkrankheiten mitverantwortlich ist, sind solche überzeugenden Ergebnisse besonders erfreulich.



Bei der Global Challenge im Mai 2017 – an der über 300.000 Teilnehmer in 185 Ländern teilgenommen und ihre körperliche Aktivität, ihren Schlaf und ihre geistige Gesundheit verbessert haben – konnten folgende Ergebnisse erzielt werden:



• Die Teilnehmer verbrannten insgesamt 12 Milliarden Kalorien – das entspricht 53 Millionen Pizzastücken.

• 65 % der Teilnehmer, die ihr Gewicht während der 100-tägigen Reise nachverfolgt haben, berichteten Gewichtsverluste.

• Der durchschnittliche Gewichtsverlust pro Teilnehmer betrug 3,2 kg.

• Die Teilnehmer machten insgesamt 319 Milliarden Schritte .

• Das entspricht einer zurückgelegten Strecke von 204 Millionen Kilometern – also 17.093 Reisen von Sydney nach San Francisco.



Die Ergebnisse des Programms zeigen auch die entscheidende Bedeutung, die das Wohlbefinden am Arbeitsplatz für die Bewältigung von häufig am Arbeitsplatz vorkommenden Herausforderungen wie Stress, Schlaf und Demotivation hat. Gerade Stress, Schlaf und Demotivation führen zu Einbußen bei der Produktivität. Allein der Stress kostet die US-Industrie jährlich 300 Milliarden USD. Mangelnder Schlaf verursacht jährliche Kosten in Höhe von 411 Milliarden USD, und im Vereinigten Königreich führt Demotivation zu jährlichen Verlusten in Höhe von 340 Milliarden GBP.



Die Global Challenge hatte entscheidende Auswirkungen auf diese allgegenwärtigen Herausforderungen:



• 68 % der Teilnehmer verzeichneten eine Abnahme ihrer Stressbelastung am Arbeitsplatz oder zu Hause.

• 67 % der Teilnehmer schliefen die empfohlene Zeit im Vergleich von nur 56 % vor der Programmteilnahme.

• 62 % der Teilnehmer wurden sich des Engagements ihres Unternehmens für die Gesundheit und das Wohlbefinden besser bewusst.



Die Ergebnisse der Global Challenge belegen die Erkenntnisse eines kürzlichen Virgin-Pulse-Berichts, der in Zusammenarbeit mit Human Capital Media erstellt wurde. Dieser Bericht zeigt, dass das Mitarbeiterengagement und das Messen der Auswirkungen von Programmen zur Förderung des Wohlbefindens für die Unternehmen immer wichtiger werden. Der Global-Challenge-Bericht stellt unter Beweis, dass das Wohlbefinden der Mitarbeiter einen entscheidenden Einfluss auf den Unternehmenserfolg hat.



Dr. David Batman, International Occupational Health Adviser bei Virgin Pulse und Mitglied des wissenschaftlichen Beirats am Virgin Pulse Institute, sagte: „Der globale Abschlussbericht der Global Challenge zeigt eindrucksvoll, wie Mitarbeiter davon profitieren, und macht vor allen Dingen deutlich, dass die Mitarbeiter durch ein erhöhtes Bewusstsein, eine entsprechende Anleitung und eine gesteigerte Motivation nun langfristige, nachhaltige Gewohnheiten annehmen, die es ihnen ermöglichen, entspannter und mit mehr Energie zur Arbeit zu kommen. Der bessere Schlaf trägt außerdem dazu bei, dass die Mitarbeiter produktiver sind und Bestleistungen erbringen können.“



„Die Ergebnisse belegen eindeutig die bewiesene Tatsache, dass gesunde, produktive und belastbare Unternehmen auch gesunde, engagierte und belastbare Mitarbeiter brauchen.“

Die nächste Virgin Pulse Global Challenge startet am 23. Mai 2018. Informieren Sie sich über die Global Challenge 2018.

Virgin Pulse

Virgin Pulse, der führende Anbieter von Technologielösungen, die das Engagement und Wohlbefinden von Mitarbeitern fördern, und Teil der Virgin-Gruppe von Sir Richard Branson, hilft Arbeitgebern, Belegschaften zu schaffen, die zufriedener, gesünder und letztendlich produktiver sind.



Die moderne Mobile-First-Plattform des Unternehmens bietet ein individuelles Nutzererlebnis, das auf spielerische Weise die Nutzer motiviert, Gewohnheiten anzunehmen, die zu bedeutenden und messbaren Veränderungen in ihrem Privat- und Berufsleben bei den Unternehmen, bei denen sie arbeiten, führen. Virgin Pulse hilft Menschen, ihr Leben und ihre Unternehmen auf der ganzen Welt dauerhaft zu verändern, indem es Mitarbeitern hilft, im Beruf und in allen anderen Aspekten des Lebens erfolgreich zu sein. Über 2.200 globale Unternehmen, darunter viele der Fortune 500 und Best Places to Work (Beste Arbeitgeber) haben sich für die Lösungen von Virgin Pulse entschieden, um das Engagement ihrer Mitarbeiter zu stärken und ihre Unternehmen voranzutreiben. Weitere Informationen über Virgin Pulse finden Sie unter: virginpulse.com



Über die Virgin Pulse Global Challenge



Die Global Challenge gehört zur Virgin Pulse Lösungs-Suite für Mitarbeiterwohlbefinden und -engagement. Es ist eine komplett vorbereitete Veranstaltung, bei der Wissenschaft und Unterhaltung zusammenkommen, um durch eine teambasierte virtuelle Reise, bei der sich die Mitarbeiter Ziele in Bezug auf Gesundheit und Wohlbefinden setzen, ihre Fortschritte verfolgen und die Ziele erreichen, ihr Engagement zu stärken.



Die Virgin Pulse Global Challenge basiert auf den neuesten gesammelten Gesundheitsinformationen und Ergebnissen, die von Mitarbeitern mitgeteilt wurden, welche erfolgreich das preisgekrönte 12-monatige Gesundheits- und Leistungssteigerungsprogramm Global Challenge abgeschlossen haben.



Diese Daten stammen von 5.500 weltweit führenden Unternehmen aus 185 Ländern und bieten Arbeitgebern in Verbindung mit den neuesten unabhängigen Forschungsergebnissen neue Perspektiven und praktische Empfehlungen zur Verbesserung des Gesundheits- und Leistungszustands ihrer Mitarbeiter.



Weitere Informationen finden Sie unter: globalchallenge.virginpulse.com oder virginpulse.com





