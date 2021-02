Die Versteigerung von Kunstwerken aus der Sammlung des ehemaligen brasilianischen Botschafters in Ost-Berlin, Mário Calábria, ging in die zweite Runde. Nach der höchst erfolgreichen Präsenzauktion im Herbst 2020 folgte nun vom 29. Januar bis 14. Februar der zweite Teil als reine Online-Auktion. Mit einer sensationellen Verkaufsquote von 93% nach Losen und einer Verdreifachung der unteren Schätzung resultierte ein Gesamtergebnis von knapp 245.000 Euro*.



Spitzenreiter der Auktion waren zwei Gemälde von Karel Novosad von 1974 respektive 1969, die jeweils EUR 22.500* erzielten (Schätzpreise 4.000–6.000 EUR und 2.500–3.000 EUR). Der „Herbstblätterstrauß“ von Max Uhlig fand für EUR 12.500* einen neuen Besitzer (SP 4.000–6.000 EUR) und Rudolf Kämmers „Weiße Kugelstruktur, Nr. 2“ von 1962 wurde zum Auktionsrekord für den Künstler versteigert (EUR 10.250* / SP 2.500–3.000). Erfreulich sind auch die Steigerungen für Elisa Martins da Silveira, deren Werke für EUR 10.000* (SP 400–600 EUR) bzw. EUR 8.750* (SP 900–1.200 EUR) verkauft wurden.



Die nächste ONLINE ONLY Auktion „Contemporary Editions“ widmet sich den zeitgenössischen Editionen und wird von Freitag, dem 26. Februar bis Sonntag, 14. März 2021 stattfinden. Klassiker namhafter Verleger wie Parkett-Editionen, Griffelkunst oder Texte zur Kunst werden zum Aufruf kommen. Der Bogen spannt sich von den 1970er-Jahren bis heute mit Werken von Joseph Beuys über Martin Kippenberger und Andy Warhol bis hin zu Arbeiten von Wolfgang Tillmans, Cindy Sherman oder Laura Owens.



*alle Ergebnisse inkl. Aufgeld



