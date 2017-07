Tagesspiegel erscheint mit Programmheft der Staatlichen Museen zu Berlin

Der Tagesspiegel erscheint am morgigen Samstag, den 01. Juli 2017, mit einer Beilage der Staatlichen Museen zu Berlin. Die Beilage wird von den Staatlichen Museen herausgegeben und enthält das Programm für die Ausstellungen und Veranstaltungen im Juli, August und September 2017. Sie liegt der Gesamtauflage des Tagesspiegels bei. Eine zusätzliche Verteilung erfolgt in den Museen und an ausgewählten Plätzen der Stadt.



Die Sonderbeilage berichtet auf 32 Seiten umfassend über die kommenden Ausstellungen der nächsten Monate.



Sie wird quartalsweise im Tagesspiegel erscheinen, die nächsten Termine sind der 30.9 und der 30.12.2017.

Verlag Der Tagesspiegel GmbH

