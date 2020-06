Pressemitteilung BoxID: 802469 (Verkehrsverbund Rhein-Sieg GmbH)

NRW-Tarif: Preise der RelationspreisTickets sinken zum 14. Juni 2020

Auch Nahverkehrskunden profitieren von der Umsatzsteuerabsenkung im Fernverkehr

Die bundesweiten Preissenkungen für Nahverkehrstickets ab einer Reiseweite von 51 Kilometern zum „kleinen Fahrplanwechsel“ am 14. Juni 2020 haben auch positive Auswirkungen auf die relationsabhängigen Tickets des NRW-Tarifs, etwa auf das SchöneReiseTicket NRW. Grund hierfür ist die Umsatzsteuerabsenkung im Fernverkehr für Fahrten ab 51 Kilometern zum 01. Januar 2020, die nun auch an die Nahverkehrskunden weitergegeben wird.



Für die RelationspreisTickets des NRW-Tarifs ergibt sich dabei eine durchschnittliche Preissenkung von 7,5 Prozent bei den Einzeltickets und 8 Prozent bei den Zeitkarten. So sinkt der Preis für eine Fahrt von Aachen nach Düsseldorf von 24,70 auf 22,60 Euro, eine Fahrt von Bonn nach Dortmund kostet 31,10 statt 34 Euro und für eine Fahrt von Gelsenkirchen nach Münster sinkt der Preis von 19,90 auf 18,30 Euro. Das SchönerMonatTicket NRW kostet zukünftig für die Strecke Aachen – Düsseldorf 297,40 anstatt 328,10 Euro, für die Strecke Bonn – Dortmund wird der Preis von 351 auf 318 Euro abgesenkt und für die Strecke Gelsenkirchen – Münster sind zukünftig monatlich 286,60 anstatt 316 Euro zu zahlen.



Die übrigen Tickets des NRW-Tarifs, wie das beliebte SchönerTagTicket NRW, bleiben vorerst auf demselben preislichen Niveau. Auch hier ist eine Weitergabe des Steuervorteils an die Kunden vorgesehen. Dies soll mit der Preismaßnahme zum 01. Januar 2021 erfolgen. Die Bedingungen hierfür werden derzeit mit den nordrhein-westfälischen Verkehrsverbünden, den Verkehrs- bzw. Tarifgemeinschaften sowie Verkehrsunternehmen abgestimmt.



mobil.nrw

mobil.nrw ist eine Gemeinschaftskampagne des NRW-Verkehrsministeriums sowie der Verkehrsunternehmen, Zweckverbände, Verkehrsverbünde und -gemeinschaften in Nordrhein-Westfalen. Mit dem Ziel, das ÖPNV-Angebot in Nordrhein-Westfalen weiter zu verbessern, setzen die Akteure gemeinsam Tarif-, Marketing- und Kommunikationsprojekte um. Federführende Geschäftsstelle für die Aufgaben ist das Kompetenzcenter Marketing NRW.



Kompetenzcenter Marketing NRW

Das beim Verkehrsverbund Rhein-Sieg angesiedelte Kompetenzcenter Marketing NRW fungiert als Geschäftsstelle für den NRW-Tarif und nimmt für die Verkehrsverbünde und -unternehmen in NRW gemeinsame Aufgaben in den Bereichen Tarif, Vertrieb, Einnahmeaufteilung, Marktforschung und Kommunikation wahr. Neben der Weiterentwicklung des NRW-Tarifs werden hier Konzepte für überregionale Qualitätsfragen wie die landesweite Mobilitätsgarantie entwickelt und landesweit vermarktet.



NRW-Tarif

Der NRW-Tarif ist der Nahverkehrstarif für Fahrten innerhalb Nordrhein-Westfalens, die über die Grenzen von Verkehrsverbünden und -gemeinschaften hinausgehen. Er gilt stets "von Haus zu Haus", d.h. mit nur einem Ticket können alle Busse, Straßen-, Stadt- und U-Bahnen sowie Nahverkehrszüge und die S-Bahn (2. Klasse) genutzt werden. Seit seiner Einführung im August 2004 befindet sich der NRW-Tarif auf Erfolgskurs: 2018 haben Nahverkehrsreisende gut 37 Millionen Fahrten mit den Tickets des NRW-Tarifs unternommen.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (