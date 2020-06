Pressemitteilung BoxID: 804298 (Verkehrsverbund Rhein-Mosel GmbH)

Buslinie 743: Reuter Reisen gewinnt Ausschreibung

In der im Auftrag des Landkreises Cochem-Zell durchgeführten Vergabe für die Buslinie 743 hat die Firma Reuter Reisen e.K. aus Treis-Karden das attraktivste Angebot eingereicht und den Zuschlag erhalten. Sie übernimmt die Verkehre ab dem 1. August 2020 für dreieinhalb Jahre.



Das bisherige Busangebot zwischen Roes, Brohl, Binningen und Treis-Karden wird montags bis freitags erweitert. Insgesamt sechs tägliche Fahrten je Richtung werden montags bis freitags angeboten. Dies ist vor allem an Ferientagen eine deutliche Erweiterung des Verkehrsangebots.



Die Ausschreibung der Linie mit rund 72.600 Nutzwagenkilometern jährlich erfolgte nach den Vorgaben EU-Rechts. Den Zuschlag erhielt das Verkehrsunternehmen, welches das qualitativ beste und wirtschaftlichste Angebot abgegeben hatte. Mit diesem Verfahren wollen die im VRM organisierten Landkreise in den kommenden Jahren das Verkehrsangebot für die Fahrgäste trotz demografischem Wandel aufrechterhalten und gleichzeitig den steigenden Ansprüchen an Umweltstandards, Modernität und Komfort genügen.



Möchten Sie mehr über den VRM und seine Angebote wissen? Unter 0800 5 986 986 (kostenfrei, täglich von 8 bis 20 Uhr) oder www.vrminfo.de erhalten Sie weitere Informationen.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (