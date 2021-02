Mit Jahresbeginn 2021 starten der Deutsche Textilreinigungs-Verband/DTV und die Vereinigung MaxTex eine auf gegenseitige Mitgliedschaft basierende Zusammenarbeit. Die Partner sind der Überzeugung, dass beide Seiten deutlich von der Vereinbarung profitieren werden.



Die Berührungspunkte sind offensichtlich. Der DTV, Spitzenverband der Deutschen Textilreinigungsbranche, vertritt deren Interessen auf nahezu allen Ebenen und in allen wichtigen Unternehmensfragen. So finden sich im DTV alle Formen von Unternehmen, vom familiengeführten Kleinbetrieb bis hin zu Großdienstleistern, welche die tägliche und verlässliche Versorgung von Handel, Industrie und öffentlichen Institutionen sicherstellen.



Die Vereinigung MaxTex beschäftigt sich seit vielen Jahren erfolgreich mit allen Themen nachhaltiger Textilwirtschaft, einschließlich Lösungen zu Lieferkettentransparenz und Kreislaufwirtschaft. Schwerpunkt bilden dabei Unternehmen aus dem BtoB Bereich. Die Textil-Dienstleister stellen dabei mit ihrem nachhaltigen Kreislaufsystem eine wichtige Verbindung dar - zwischen Textilherstellern und den Endkunden aus Industrie, Handwerk, Hotellerie, Gastronomie, Kliniken, Pflegeeinrichtungen und weiteren Abnehmern mehr.



Bei der Entscheidung für den Einsatz nachhaltig produzierter Textilien spielt daher dieser Teil der Wertschöfpfungskette eine besondere Rolle. Die Komplexität transparenter und nachhaltiger Wertschöpfungsketten, die Entstehung neuer und vom Gesetzgeber Initiierter Standards sowie nationale wie europäische Lieferkettengesetzte sind Herausforderungen, die am besten in einer engen Zusammenarbeit gemeistert werden können.



Mit dem CSR Arbeitskreis des DTV und der frisch gegründeten MaxTex Academy for Sustainable Textiles stehen für beide Organisationen hervorragende Möglichkeiten bereit, den Austausch zu intensivieren und wichtiges Know-How zu teilen.



Auf einen weitreichenden Informationsaustausch und ein lebendiges MaxTex Netzwerk freuen sich auch die seit dem Spätherbst neu hinzugekommenen ordentlichen Mitglieder. Mit den Unternehmen Würth MODYF, Spezialist für Arbeitskleidung und Petermann, Hersteller von Corporate Fashion, stoßen gleich zwei weitere Vertreter aus dem Berufskleidungssegment dazu. Die Wendre Group Germany gemeinsam mit GESKA zählt zu den führenden europäischen Herstellern von Bettwaren.



Schließlich ergänzen YNEO, Beratungsunternehmen für Veränderungsprozesse und Retraced, Spezialist für Lieferketten-Management, die „klassischen“ Hersteller in hervorragender Weise und erweitern damit Horizonte.



Weitere Informationen:

www.dtv-deutschland.org

www.modyf.de

www.petermann-bekleidung.de

www.wendre.com

www.yneo.org

www.retraced.co/de

www.maxtex.eu

(lifePR) (