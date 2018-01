Wirtschaft in Brandenburg blickt optimistisch ins Jahr 2018

Die Unternehmen in Brandenburg sehen gute Chancen dafür, dass das konjunkturelle Umfeld 2018 so günstig bleiben wird wie 2017. „Die Voraussetzungen für ein weiteres Jahr im Vorwärtsgang sind gut“, sagte André Sinanian, der Vorsitzende der UVB-Bezirksgruppe Potsdam, am Dienstagabend auf dem Neujahrsempfang des Spitzenverbands in der Landeshauptstadt. „Dafür spricht die stabile Aufwärtsentwicklung auf dem Arbeitsmarkt. So viele Menschen wie noch nie seit der Wende haben eine Beschäftigung. Auch dank der immer engeren Verflechtung mit Berlin dürfte dieser Trend anhalten.“ Allerdings müsse das Land unbedingt an seiner Wettbewerbsfähigkeit arbeiten und den Betrieben bessere Standortbedingungen bieten, fügte er hinzu.



Sinanian begrüßte rund 200 Gäste aus Unternehmen, Politik, Wissenschaft und Medien im Haus der Wirtschaft. Darunter waren Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke, der stellvertretende Ministerpräsident Christian Görke, Infrastruktur-Ministerin Kathrin Schneider sowie Wirtschaftsminister Albrecht Gerber.



Als die größte Herausforderung für die Unternehmen nannte Sinanian die Fachkräfte-Engpässe in vielen Branchen. „Das Thema steht für unsere Firmen ganz oben“, sagte er und verwies auf die anhaltend hohe Zahl an unbesetzten Ausbildungsstellen im Land. Eine bessere Qualität des Schulunterrichts, modern ausgestattete Berufsschulen und mehr Attraktivität in der dualen Ausbildung seien wichtige Rezepte gegen den Nachwuchsmangel. Viele Betriebe hätten ihre Werbung um talentierten Nachwuchs bereits intensiviert.



Auch in Sachen Digitalisierung müsse Brandenburg mehr tun. Das gelte für die Themen digitale Verwaltung und digitale Bildung in den Schulen, vor allem aber für den Breitband-Ausbau in der Fläche. Sinanian: „Das Ziel muss ein Gigabit-Netz bis zum Jahr 2025 an den wichtigen Unternehmens-Standorten im Land sein. Denn ohne schnelles Netz ist die Digitalisierung nur stille Post.“



Von der Politik verlangte der UVB-Bezirksgruppenvorsitzende ein stärkeres Engagement für die Lausitz. „Nötig ist ein tragfähiges Konzept für die Zukunft der Region. Hier ist insbesondere die neue Bundesregierung gefragt. Sie darf die Lausitz nicht mit den Folgen der politisch gewollten Energiewende alleine lassen.“

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren