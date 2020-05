Pressemitteilung BoxID: 797932 (Vereinigung der Unternehmensverbände in Berlin und Brandenburg e.V. (UVB))

Amsinck: Für die Wirtschaft geht es um die Rückkehr zum Wachstum

Zur Lockerung der Corona-Beschränkungen erklärt UVB-Hauptgeschäftsführer Christian Amsinck:



„Die Lockerung der Corona-Beschränkungen ist ein wichtiges Signal, das Vertrauen in den Unternehmen schafft. Jetzt geht es darum, so weit wie möglich zur wirtschaftlichen Normalität zurückzukehren und gleichzeitig verantwortungsbewusst Ansteckungen zu vermeiden. Die Firmen wollen die Verluste der vergangenen Wochen so gut es geht wettmachen.



Das gilt vor allem für Hotels und Gastronomie. Viele Unternehmen haben seit Wochen kaum noch Einnahmen und machen sich große Sorgen um die Zukunft. Die Betriebe in Berlin und Brandenburg haben umfangreiche Konzepte entwickelt, um die Gesundheit von Kunden und Beschäftigten zu schützen. Für die Hauptstadtregion ist es entscheidend, dass der für die Gesamtwirtschaft so wichtige Tourismus wieder in Schwung kommt.



Als nächstes steht für die Wirtschaft die Rückkehr zu einem Wachstumspfad im Fokus. Nach dem massiven Einbruch durch den Shutdown erwarten wir Unterstützung von der Politik. Es geht darum, Unternehmen zu entlasten, die Rahmenbedingungen für Investitionen zu verbessern und die Nachfrage zu stärken.“

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (