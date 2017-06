Mediaspar stellt Insolvenzvetrag: Verbraucher müssen um Bonusveträge bangen

Über den eigenen Kanal Mediaspar TV verkaufte der Homeshopping-Anbieter vor allem Mobilfunkverträge und dazugehörige Telefongeräte. Ein Cash-Back-System machte die Angebote für Verbraucher attraktiv. Aufgrund der beantragten Insolvenz des Anbieters müssen Kunden nach Marktwächtereinschätzung auf diese monatliche Bonuszahlung jetzt verzichten.



Über Mediaspar TV wurden den Zuschauern sowohl Mobilfunkverträge als auch Telefongeräte von diversen Unternehmen angeboten. Günstig wurden diese erst durch einen zusätzlichen Vertrag zwischen Mediaspar und dem Verbraucher. Der Anbieter sicherte seinen Kunden zu, ihnen monatlich einen Cash-Back, also einen Bonusbetrag, auszuzahlen. Damit lagen für Verbraucher die Kosten unter denen, die sie bei den entsprechenden Mobilfunkunternehmen direkt gezahlt hätten.



KEINE AUSBEZAHLUNG DER CASH-BACKS NACH INSOLVENZ



Für viele Kunden wirkte das Angebot wie ein guter Deal – zumindest bis Ende Mai. Seitdem hat Mediaspar einen Insolvenzantrag gestellt. Auf seiner Homepage infor-miert der Anbieter Verbraucher darüber: „Liebe Mediaspar-Kunden, wir informieren Sie an dieser Stelle darüber, dass unser Unternehmen einen Insolvenzantrag ge-stellt hat." Eine schlechte Nachricht ist das vor allem für Kunden, die nun auf die Ausbezahlung ihrer vertraglich zugesicherten Cash-Backs warten. Denn mit der drohenden Insolvenz ist nun klar: Es werden vorläufig überhaupt keine Cash-Backs mehr ausbezahlt.



SORGENKIND MEDIASPAR



Bereits im Juni 2016 warnten die Marktwächter vor der zweifelhaften Geschäftspra-xis von Mediaspar. Weil sich schon zu diesem Zeitpunkt etliche Kunden über in-transparente Angebote, zweifelhafte Geldforderungen und nicht ausgezahlte Boni beschwerten, mahnten die Verbraucherschützer das Unternehmen erfolgreich ab. Mediaspar willigte ein, den Forderungen nach einem besseren Kundenumgang nachzukommen.



„Trotz Nachbesserung des Angebotes im vergangenen Jahr zeigen die Beschwer-den in unserem Frühwarnnetzwerk, dass die Anforderungen zur Inanspruchnahme des Bonus auch weiterhin für viele Verbraucher schwer nachvollziehbar sind", er-klärt Tom Janneck, Teamleiter des Marktwächters Digitale Welt in der Verbraucher-zentrale Schleswig-Holstein.



FRAGWÜRDIGES GESCHÄFTSMODELL



„Aufgrund der drohenden Insolvenz ist fraglich, ob Cash-Back-Geschäftsmodelle, bei denen sich die Auszahlungen auf einen längeren Zeitraum verteilen, wirklich kundenfreundlich sind. Für Verbraucher, die sich auf die Bonuszahlungen verlas-sen haben und gegebenenfalls sogar auf die günstigen Tarife angewiesen sind, ist die Situation auf jeden Fall ein herber Schlag", so Janneck. „Wir haben bereits erste Beschwerden zu diesem Thema erhalten. Unserer Ansicht nach gibt es juris-tisch gesehen aktuell allerdings keine Möglichkeit an die versprochenen Bonuszah-lungen heranzukommen", so Janneck weiter. Der laufende Vertrag mit dem Tele-kommunikationsanbieter ist von der Insolvenz nicht betroffen. Hier sind Verbrau-cher auch weiterhin verpflichtet, die vertraglich geregelten Entgelte in voller Höhe zu überweisen.



Erst nach der möglichen Eröffnung des Insolvenzverfahrens in ein paar Wochen werden Mediaspar-Kunden Post vom Insolvenzverwalter bekommen, woraufhin sie ihre Ansprüche anmelden können. Die einzige Möglichkeit, Mediaspar für weitere Vertragsinformationen zu erreichen ist derzeit die kostenpflichtige Service-Hotline.



MELDEN SIE DEM MARKTWÄCHTER IHRE ERFAHRUNG



Betroffene, die am 29. Mai 2017 oder später in ein Vertragsverhältnis mit Media-spar getreten sind, werden gebeten, über das Beschwerdeformular dem Markt-wächter ihre Erfahrungen zu schildern.



Verbraucher, die eine individuelle Rechtsberatung zu diesem Thema wünschen, können sich an die regionalen Beratungsstellen der Verbraucherzentralen wenden. Weitere Informationen zum Beratungsangebot finden Sie hier: http://www.verbrau-cherzentrale.de/beratung.



Über den Marktwächter Digitale Welt:



Der Marktwächter Digitale Welt ist ein Frühwarnsystem mit dem der Verbraucherzentrale Bundesver-band (vzbv) und die Verbraucherzentralen den digitalen Markt aus Perspektive der Verbraucher be-obachten und analysieren. Grundlage für diese Arbeit sind Verbraucherbeschwerden, empirische Un-tersuchungen und ein interaktives Onlineportal. Mit dem Marktwächter Digitale Welt können auch Auf-sichts- und Regulierungsbehörden wie zum Beispiel die Bundesnetzagentur (BNetzA) bei ihrer Arbeit unterstützt werden. Der Marktwächter Digitale Welt setzt sich aus fünf Schwerpunktverbraucherzent-ralen zusammen, die jeweils ein Handlungsfeld des digitalen Marktes näher untersuchen: Bayern – Digitale Dienstleistungen, Brandenburg – Digitaler Wareneinkauf, Nordrhein-Westfalen – Nutzergene-rierte Inhalte, Rheinland-Pfalz – Digitale Güter und Schleswig-Holstein - Telekommunikationsdienst-leistungen. Der Marktwächter Digitale Welt wird finanziell gefördert durch das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV). http://www.marktwaechter.de/digitalewelt

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren