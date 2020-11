Gesund alt werden – wer möchte das nicht? Genussvolles und ausgewogenes Essen und Trinken tragen wesentlich dazu bei, leistungsfähig zu bleiben und sich wohl zu fühlen. Mit zunehmendem Alter und bei Pflegebedürftigkeit beeinflussen körperliche Veränderungen das Ess- und Trinkverhalten. Um einem Mangel an Nährstoffen und möglichen Erkrankungen vorzubeugen, sollte der Ernährung in diesem Lebensabschnitt besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden. In zwei aufeinander aufbauenden Web-Seminaren beantwortet Dagmar Pfeffer, Ernährungsexpertin der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz, Fragen rund um eine ausgewogene Ernährung im Alter.



Im ersten Teil haben Interessierte die Möglichkeit, ihr Wissen rund um gesundes und ausgewogenes Essen und Trinken im Alter zu erweitern. Sie lernen die Bausteine einer ausgewogenen Ernährung kennen, die eine ausreichende Zufuhr lebensnotwendiger Nährstoffe sicherstellen können. Mit deren Hilfe kann ein vollwertiger Speiseplan zusammengestellt werden, der auch bei altersbedingten Erkrankungen als Verpflegungsleitfaden dient. Das Web-Seminar findet statt am Mittwoch, 17. November, um 14:30 Uhr und dauert circa 90 Minuten.



Im zweiten Teil gibt die Expertin Tipps, wie das Verpflegungsangebot bei Kaubeschwerden, Schluckstörungen oder Demenz der jeweiligen Erkrankung angepasst werden kann. Darüber hinaus werden Kontroll-Instrumente zur Vermeidung einer Mangelernährung bei altersbedingten Erkrankungen vorgestellt. Das Web-Seminar findet statt am Mittwoch, 24. November, um 14:30 Uhr und dauert circa 90 Minuten.



Die Seminare richten sich vor allem an Pflegefachkräfte.



Die Teilnahme ist kostenlos. Interessierte können sich unter www.verbraucherzentrale-rlp.de/webinare-rlp anmelden.



Um teilnehmen zu können, wird ein Computer mit Internetzugang und Lautsprecher benötigt. Ideal ist ein Kopfhörer. Weitere Informationen und den Link zum Web-Seminarraum erhalten Interessierte im Anschluss an die Anmeldung.

