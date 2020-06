Pressemitteilung BoxID: 804432 (Verbraucherzentrale Hessen e. V.)

Energieexperten der Verbraucherzentrale informieren live und online

Kostenlose Online-Vorträge zu Stromfressern, Sanieren und Fördermitteln

Die Energieberatung der Verbraucherzentrale veranstaltet weiterhin Online-Vorträge, um Verbraucherinnen und Verbraucher rund um das Thema Energiesparen zu informieren. Übers Internet verfolgen Sie live und bequem von zuhause den Online-Vortrag und können unseren Experten über einen Chat Fragen stellen. Die Teilnahme ist kostenlos nach Anmeldung unter www.verbraucherzentrale-energieberatung.de/vortraege/ möglich. Es können pro Vortrag 500 Personen teilnehmen.



Online-Vortrag „Energiesparen im Sommer – Stromfresser unter Kontrolle“

Dienstag, 30.06.2020, 18 bis 19 Uhr



Den permanent steigenden Strompreisen sind Verbraucher nicht hilflos ausgeliefert. Speziell im Sommer lässt sich viel gegen Stromfresser tun. Dazu gehören zum Beispiel Elektro-Geräte, die Wärme und Kälte erzeugen, allen voran die elektrische Warmwasserbereitung. Wer zum Beispiel einen alten Boiler gegen einen neuen Durchlauferhitzer tauscht, kann viel Strom sparen. Bis zu 30% sind drin, wenn Verbraucher ihren alten Durchlauferhitzer gegen einen neuen elektronischen tauschen. Und auch das Nutzerverhalten spielt eine Rolle.



Im aktuellen Online-Vortrag erläutert die Energieberaterin von der Verbraucherzentrale Cathrin Becker, wie sich der Stromverbrauch von Waschmaschinen, Wäschetrocknern, Kühl- und Gefriergeräten reduzieren lässt. Sie geht dabei auch auf Heizungs- und Warmwasserpumpen und erklärt, wie man die man die richtige LED-Lampe anhand der neuen Kennzeichnungen findet.



Online-Vortrag „Energetische Sanierung im Altbau“

Mittwoch, 1.7.2020, 18:30 bis 19:30 Uhr



Wer im Altbau wohnt, aber trotzdem Energie einsparen und nachträglich dämmen oder Fenster und Türen modernisieren will, steht vor besonderen Herausforderungen. In diesem Webinar erfahren Sie welche Maßnahmen sich zur Verbesserung des Wärmeschutzes von Wohngebäuden im Bestand eignen und welche Punkte Sie vor der Beauftragung von Planungsleistungen beachten sollten. Der Vortrag richtet sich vor allem an Hauseigentümer. Vorkenntnisse sind nicht nötig.



Online-Vortrag „Fördermittel fürs Haus“

Montag, 27.8.2020, 17:30 bis 19:00 Uhr



Die alte Ölheizung soll weg, der Strom vom eigenen Dach kommen und die Wände komplett oder nur zum Teil eingepackt werden? Nie waren die finanziellen Hilfen, mit denen der Staat dabei unter die Arme greift, so umfangreich wie in diesem Jahr. Der Vortrag beleuchtet die wichtigsten Förderprogramme des Bundes, die zur Verringerung des Energiebedarfs für Brauchwasser und Heizwärme genutzt werden können, und zeigt auf, wie man die öffentlichen Gelder für sein Vorhaben nutzen kann. Der Schwerpunkt liegt hierbei auf den bundesweit gültigen Förderprogrammen:





zur Förderung einer neuen Heizungsanlage und

zur energetischen Sanierung der Gebäudehülle wie Dach, Außenwand, oberste Geschossdecke, Bodenplatte bzw. Kellerdecke und Fenster.





Der Vortrag richtet sich vor allem an private Haus- und Wohnungseigentümer, Vermieter und Kaufinteressenten.



Ein Blick auf verbraucherzentrale-energieberatung.de lohnt sich, denn hier werden immer wieder neue Online-Vorträge angekündigt. Neben den Vorträgen bietet die Energieberatung der Verbraucherzentralen auch eine individuelle Beratung an. Mehr Informationen gibt es auf verbraucherzentrale-energieberatung.de oder kostenfrei unter 0800 – 809 802 400.



Über die Energieberatung



Die Bundesförderung für Energieberatung der Verbraucherzentrale bietet das größte interessenneutrale Beratungsangebot zum Thema Energie in Deutschland. Seit 1978 begleitet sie private Verbraucher mit derzeit rund 600 Energieberatern und an mehr als 800 Standorten in eine energiebewusste Zukunft. Jedes Jahr werden mehr als 100.000 Haushalte zu allen Energie-Themen unabhängig und neutral beraten, beispielsweise Energiesparen, Wärmedämmung, moderne Heiztechnik und erneuerbare Energien. Die durch die Beratungen eines Jahres bewirkten Energieeffizienzmaßnahmen führen zu einer Einsparung an Energie, die einem Güterzug von 50 km Länge voller Steinkohle entspricht. Die Bundesförderung für Energieberatung der Verbraucherzentrale wird gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie.

