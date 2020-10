Wenn der viel versprechende Superfruit-Drink mit Acai nur einen Hauch davon enthält oder das vermeintliche Schnäppchen doch kein Sonderangebot war, ist der Ärger vorprogrammiert. In dem Online-Seminar „Einkaufsfalle Supermarkt“ deckt die Verbraucherzentrale Hessen diese und andere Mogeleien der Hersteller und Händler auf. Interessierte können übers Internet live und bequem von zuhause aus am Online-Seminar teilnehmen und unserer Expertin über einen Chat Fragen stellen. Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldungen sind online – auch mit Pseudonym – möglich.



In unserem Online-Seminar durchstreifen wir gemeinsam den Supermarkt, schauen uns die Kennzeichnungstricks der Lebensmittelhersteller und die Preisstrategien des Handels an. Die Teilnehmenden lernen Zutaten und Nährwertangaben von Fertiggerichten richtig einzuschätzen und wie viel Frucht tatsächlich in welchem Getränk steckt. Außerdem erklären wir, welche Siegel glaubwürdig sind und schauen, was das Verbrauchsdatum und die sogenannten E-Nummern bedeuten.



Termine:





Oktober 2020 von 15.30 bis 17.00 Uhr

Dezember 2020 von 16.30 bis 18.00 Uhr.





Die Teilnehmenden benötigen einen PC oder einen Laptop. Kamera und Mikrofon sind nicht erforderlich.



Weitere Informationen und Anmeldung: www.verbraucherzentrale-hessen.de/veranstaltungen

