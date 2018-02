Neueröffnung der Verbraucherberatung in Lübben

Die Verbraucherzentrale weitet ihr Angebot in Lübben aus: Am 27. Februar feiert sie die Wiedereröffnung der Beratungsstelle am neuen Standort in Räumen der Kreisverwaltung in der Reutergasse 12. Künftig wird sie die Bürgerinnen und Bürger des Landkreises einmal wöchentlich – statt wie bislang einmal im Monat – zu Verbraucherrecht und Energiesparen beraten.



Los geht es am 27. Februar um 10 Uhr mit der Eröffnung durch den Landrat des Landkreises Dahme-Spree, Stephan Loge, sowie den Geschäftsführer der Verbraucherzentrale Brandenburg, Dr. Christian A. Rumpke. Anschließend ist die Beratungsstelle regulär bis 12 Uhr sowie von 13 bis 16 Uhr für Verbraucher geöffnet.



„Wir freuen uns über die Stärkung der Verbraucherberatung in Lübben“, so Landrat Loge. Nun haben die Verbraucherinnen und Verbraucher die Möglichkeit, jeden Dienstag die unabhängige Beratung der Verbraucherzentrale Brandenburg in Anspruch zu nehmen. VZB-Geschäftsführer Rumpke berichtet: „Wir bieten den Bürgern aus dem Landkreis Dahme-Spree eine breite Palette an Beratung von Verträgen & Reklamation, über digitale Welt & Telekommunikation, Reise & Freizeit bis hin zum Energiesparen.“ Verbraucher können unter 0331 / 98 22 999 5 (Mo bis Fr, 9 bis 18 Uhr) oder auf www.verbraucherzentrale-brandenburg.de/termine ihren persönlichen Beratungstermin vereinbaren, um Wartezeiten zu vermeiden.



Eine weitere Beratungsstelle im Landkreis Dahme-Spree wird neu am 9. April 2018 im Rathaus in Königs Wusterhausen eröffnet. Ende 2017 hatten sich die Verbraucherzentrale, der Landkreis sowie die Stadt Königs Wusterhausen unter Mitwirkung des Ministeriums der Justiz und für Europa und Verbraucherschutz mit einem gemeinsamen Kooperationsvertrag auf eine Weiterführung der Verbraucherberatung in der Region für die kommenden fünf Jahre verständigt.



Verbraucherberatung in Lübben



Reutergasse 12 (Kreisverwaltung)



15907 Lübben/Spreewald



Jeden Dienstag 10-12 und 13-16 Uhr



Termine unter 0331 / 98 22 999 5 (Mo bis Fr, 9 bis 18 Uhr)

Verbraucherzentrale Brandenburg e.V.

Die Verbraucherzentrale Brandenburg e.V. (VZB) ist die wichtigste Interessenvertretung der Brandenburger Verbraucher gegenüber Wirtschaft und Politik. Sie bietet unabhängige Verbraucherberatung, -information und -bildung zu zahlreichen Themen: Markt & Recht, Reise & Freizeit, Finanzen & Versicherungen, Lebensmittel & Ernährung, Digitale Welt & Telekommunikation, Energie, Bauen & Wohnen. Zudem berät sie zu deutsch-polnischem Verbraucherrecht.



Darüber hinaus mahnt die VZB Unternehmen ab, die zu Ungunsten von Verbrauchern gegen geltendes Recht verstoßen und klärt die Öffentlichkeit über Verbraucherrechte, Abzockmaschen und Spartipps auf.



Aktuelle Informationen gibt es auf www.verbraucherzentrale-brandenburg.de und www.facebook.com/....





