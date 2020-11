Im Alter noch körperlich und geistig fit sein – das wünschen sich viele Ältere. Genussvoll zu essen ist dabei eine wichtige Zutat. Im kostenlosen Online-Vortrag „Essen ist Genuss – auch im Alter“ erfahren Verbraucher:innen, welche Lebensmittel zur altersgerechten Ernährung beitragen und wie sie aus dem großen Lebensmittelangebot das Passende für sich auswählen.



Im Alter verändert sich der Körper und verlangt eine angepasste Ernährung. Aber auch Gelenkbeschwerden, Bluthochdruck oder Diabetes veranlassen viele Menschen, über eine gesunderhaltende Ernährung gezielter nachzudenken. Entscheidend ist, trotz reduziertem Energiebedarf mit allen Nährstoffen ausreichend versorgt zu sein.



Eine große Rolle spielen bei der Lebensmittelauswahl Fragen wie:





Welchen Bedarf hat mein Körper im Alter?

Warum ist besonders ausreichendes Trinken so wichtig?

Wie erkenne ich den Zuckergehalt in Lebensmitteln?

Helfen mir Nahrungsergänzungsmittel, um fit zu bleiben?





Der kostenlose Online-Vortrag „Essen ist Genuss – auch im Alter“ am Montag, den 14. Dezember von 14 bis 15 Uhr bietet Senior:innen wissenschaftlich fundierte Empfehlungen zur altersgerechten Ernährung und gibt Tipps, aus dem großen Lebensmitteangebot der Supermärkte das Passende auszuwählen.



Weitere Informationen und das Anmeldeformular finden Interessierte unter

www.verbraucherzentrale-brandenburg.de/veranstaltungen/online/essen-ist-genuss-auch-im-alter-52788



Web-Seminare der Verbraucherzentrale Brandenburg



Die Veranstaltung ist Teil des neuen digitalen Angebots der Verbraucherzentrale Brandenburg. Ab sofort können Verbraucher:innen bequem von zu Hause an kostenlosen Online-Vorträgen zu aktuellen Themen teilnehmen. Eine Übersicht der aktuellen Web-Seminare gibt es auf www.verbraucherzentrale-brandenburg.de/veranstaltungen/online

