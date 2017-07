Energie-Monopol im Verkehr: Fehlende Lade-Infrastruktur bietet Brandenburgern kaum Alternativen

Aktuelle Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamtes belegen: Seit dem Abgas-Skandal geht auch in Brandenburg der Diesel-Anteil bei Neuzulassungen zurück. Autokäufer wählen dafür verstärkt wieder Benziner, deren Neuzulassungsquote erstmals seit Jahren wieder steigt. Die Beliebtheit alternativer Antriebe dagegen rangiert bei Brandenburgern nach wie vor auf niedrigem Niveau.



Der Geschäftsführer der Verbraucherzentrale Brandenburg, Dr. Christian A. Rumpke, dazu: „Öffentlicher Personenverkehr und das Fahrrad bieten viel Umweltpotenzial. Allerdings werden gerade in einem Flächenland wie Brandenburg Menschen weiterhin auf Autos angewiesen sein. Aber wo Verbraucher dann aus Klimagründen auf fossile Kraftstoffe verzichten und auf alternative Antriebe umsteigen sollen, braucht es nicht nur attraktive Pkw-Modelle. Es bedarf auch einer völlig neuen Betankungs- und Auflade-Infrastruktur. Denn der Strom fließt nicht aus der Bordsteinkante, das Bio-Erdgas kommt kaum von alleine in den Tank, und Wasserstoff-Zapfsäulen fallen nicht vom Himmel. Allerdings lassen hier weder die energie-, noch die mobilitäts- oder die verbraucherpolitische Strategie Brandenburgs bislang landesweite Entwicklungsplanungen erkennen. Aber nur damit kann die Energiewende verbraucherfreundlich auch im Verkehr gelingen.“



