VKU zu Einigung der Regierungskoalition bei Windenergie und PV

Zur heute bekanntgewordenen Einigung der Koalitionsfraktionen zu den Themen Windenergie, Photovoltaik und Planungsbeschleunigung sagt VKU-Hauptgeschäftsführer Ingbert Liebing:



„Das ist ein wichtiger Durchbruch der Regierungskoalition in der strittigen Frage der Abstandsregelungen für die Windenergie an Land, auf den die Branche gewartet hat. Der VKU begrüßt, dass der Ansatz pauschaler Abstandsregelungen vom Tisch ist.



Gut ist auch, dass Union und SPD sich auf weitere wesentliche Aspekte geeinigt haben, die den Ausbau der Erneuerbaren Energien voranbringen werden. Dazu gehören die unverzügliche Aufhebung des PV-Deckels und beschleunigte Beteiligungs-, Planungs- und Genehmigungsprozesse für den Erneuerbaren-Ausbau.



Gerade in der jetzigen Situation ist diese Einigung besonders wichtig, da diese Maßnahmen dazu beitragen, die bestehenden Investitionsbremsen beim Ausbau der Erneuerbaren Energien zu lösen und den Windenergieausbau wieder auf Kurs zu bringen. Es braucht eine rasche rechtliche Umsetzung des heutigen Kompromisses. Denn klar ist: Die Stärkung des Erneuerbaren-Ausbaus ist eine Konjunkturmaßnahme, die dazu beiträgt, unserer Wirtschaft wieder auf die Beine zu helfen. Hiervon kann ein wichtiger Impuls für die Wertschöpfung vor Ort ausgehen. Die kommunalen Unternehmen stehen bereit, dies umzusetzen.“

