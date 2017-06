Programm finalisiert: VIR verkündet weitere Redner anlässlich der "Online Innovationstage 2017" in Berlin

Hochkarätige Speaker auf der Bühne: Für seine anstehenden „Online Innovationstage 2017" hat der Verband Internet Reisevertrieb e.V. (VIR) eine Reihe weiterer Redner verkündet. Im Fokus stehen das Thema Künstliche Intelligenz und die jeweiligen Auswirkungen/Veränderungen und Chancen, die diese für Marketing, Customer Service und Operations, aber auch für die Travel Industry im Speziellen bieten. Entsprechend steht die Veranstaltung am 21. und 22. Juni 2017 im Marshall Haus der Messe Berlin unter dem Motto "Sind Sie bereit für den nächsten Schritt?".



Paul David Evans, Technology Business Development beim französischen Travel Technology Unternehmen Sépage, befasst sich in seinem Vortrag mit der Frage, warum das Reise-Segment branchenspezifische Tools für Künstliche Intelligenz benötigt. Dabei geht er insbesondere darauf ein, wie sogenannte Knowledge Graphs angewendet werden und diese Unternehmen zu einer besseren und stärkeren Personalisierung verhelfen können.



Saim Alkan, Geschäftsführer bei AX Semantics aus Stuttgart, befasst sich in seinem Gastvortrag konkret mit der Vermarktung von Destinationen und Unterkünften auf der Basis von Daten. Das Unternehmen ist einer der weltweiten Marktführer im Bereich der natürlich-sprachlichen Textgenerierung. AX Semantics ist der erste Anbieter, der es Nutzern ermöglicht, künstliche Intelligenz selbst für Textarbeiten zu trainieren. Die Software beherrscht derzeit insgesamt 22 Sprachen.



Im Vortrag von Pim van Oerle, Senior Technical Manager bei der Flug-Metasuche Skyscanner, geht es um Bots, Chats und Künstliche Intelligenz im Hinblick auf die User-Interaktion. Dem Unternehmen kommt in diesem Bereich eine Pionier-Rolle zu – es setzt entsprechende Technologien nämlich bereits für Facebook Messenger, Skype sowie Amazon Alexa ein. Das Publikum kann sich unter anderem auf eine Live-Demonstration freuen.



Einen wertvollen Einblick in die konkrete Arbeit auf dem Gebiet der Künstlichen Intelligenz gibt Daniel Bensley, Travel Lead beim Londoner Unternehmen Qubit. Der Experte für personalisierte Ansprache arbeitet für führende Marken wie Emirates, Thomas Cook, Kuoni und TUI. Anhand von Case Studies wird der Referent zeigen, wie die Kombination aus smarter Technologie, digitaler Innovation und Einblick in die Natur des Menschen die Reise-Industrie bereits verändert.



Zu den weiteren Highlights, die der Verband bereits verkündet hatte, zählen der Vortrag von Birgit Davidian von Microsoft, die Praxisbeispiele von „AI" für Sales, Customer Service und Operations aufzeigen wird, sowie das Deutsche Forschungsinstitut für Künstliche Intelligenz – vertreten durch Prof. Dr. Antonio Krüger, der die Keynote am zweiten Event-Tag hält. Er stellt die Frage, ob wir es bei Künstlicher Intelligenz mit denkenden Maschinen oder intelligenten Werkzeugen zu tun haben. Mit den speziellen Auswirkungen auf das Travel-Tech-Segment befasst sich Marc Herrgott vom Berliner Unternehmen traffics gemeinsam mit Dirk Hofmann von Dain Studios.



Die diesjährige Eröffnung des ersten Tages und somit des VIR Innovationswettbewerbs Sprungbrett hält Entrepreneur Uwe Frers. Der Titel seines Vortrags lautet passend dazu „Etablierte Verteidiger versus digitale Angreifer: Chancen und Risiken für Konzerne und Startups." Darin geht es um die Frage, warum die Risiken für Start-ups so hoch sind und warum sich Konzerne so schwer mit der Etablierung von digitalen Geschäftsmodellen tun. Bevor sich die Bewerber der Newcomer-Kategorie beim Sprungbrett Wettbewerb präsentieren, berichtet zudem Phocuswright-Präsident Simon Lehmann in seinem Vortrag „The State of Travel Start Ups" über die aktuelle Situation dieser spannenden Branche. Mit dem Thema Innovationsmanagement im Daily Business befasst sich dagegen Sebastian Krüger, Managing Partner bei der Raysono AG, in einem kurzen Impulsvortrag.



Weitere Informationen sowie Tickets zu den VIR Online Innovationstagen 2017 finden sich auf der Website des Verbandes unter https://v-i-r.de/vir-online-innovationstage/.

Verband Internet Reisevertrieb e.V.

Der Verband Internet Reisevertrieb e.V. (VIR) repräsentiert die digitale Touristik, die laut FUR-Zahlen von 2016 rund 56 Prozent der Urlaubsreisen ab einer Übernachtung mit vorabgebuchten Leistungen ausmacht. Zu den VIR-Mitgliedern gehören mehr als 45 Unternehmen, die in der digitalen Touristik tätig sind. Sie unterteilen sich in die vier Cluster OTA, Supplier & Tour Operator, Service & Travel Technology sowie Start-up. Der VIR fungiert als Ansprechpartner für Verbraucher, Medien, Politik und die Branche selbst bei sämtlichen Themen rund um die digitale Touristik. Mitglieder des VIR sind: ACCON-RVS, Adara, Allianz Global Assistance, Amadeus Germany, Bewotec, Berge & Meer, BillPay, BPCS Consulting Services, CEWE Stiftung & Co. KGaA, Datatrans, DB Vertrieb, DERTOUR, ebookers.de, Expedia.de, For You Travel, EC Travel, ERV (Europäische Reiseversicherung AG), FTI Touristik, Germania, GetYourGuide, GIATA, Groupon, H&H Touristik, Hamburg Tourismus GmbH, HanseMerkur, HolidayCheck, HRS, Innovation Norway, Intent Media, JT Touristik, lastminute.de, LEGOLAND Holidays, NellesVerlag,, PayPal, Pisano Holding, ruf, Sabre Travel Network, Sunny Cars, taa travel agency accounting GmbH, Traffics, Travelport, Traveltainment, TrustYou, weg.de, Wirecard und Xamine.



