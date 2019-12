Pressemitteilung BoxID: 778017 (Verband für handwerkliche Milchverarbeitung im ökologischen Landbau e.V.)

Deutschlands Milchhandwerk beweist Spitzenniveau

Verbraucher und Fachjury ermitteln die besten handwerklichen Käse und Milchprodukte 2019/2020

Auf Einladung des Verbandes für handwerkliche Milchverarbeitung fand am 04. und 05. Oktober 2019 die größte deutsche Prüfung für handwerkliche Milchprodukte in München statt. Insgesamt 132 Milch- und Käsespezialitäten stellten sich dem Qualitätswettbewerb und gingen ins Rennen um die Käseharfe und die Milchkanne in Gold, der höchsten Auszeichnung für handwerklich hergestellte Milchprodukte.



Seit 2010 verleiht der Verband für handwerkliche Milchverarbeitung (VHM) den „Deutschen Käsepreis“ an die drei besten Käse des Wettbewerbes. Dieses Jahr wurde erstmals auch das beste Milcherzeugnis ausgezeichnet und mit der „Milchkanne in Gold“ gewürdigt. Die 25 besten Milchprodukte werden außerdem mit dem Prädikat „cum laude“ ausgezeichnet.



Bis zum Siegertreppchen war es auch dieses Jahr wieder ein langer Weg. Über 130 Käse und Milcherzeugnisse stellten sich am ersten Oktoberwochenende bei den 4. Münchner Hofkäsetagen dem Urteil von Verbrauchern und Experten.

Besucher der Münchner Hofkäsetage küren ihre Favoriten



Zunächst bestimmten die Verbraucher auf dem Münchner Viktualienmarkt ihre Favoriten. Diese erlebten eine beeindruckende Auswahl an Käse- und Milchspezialitäten. Von gereiften Aschekugeln aus Ziegenmilch, über herzhaften Blauschimmelkäse aus Schafmilch, mit Kräuteröl marinierten Käsebällchen, milbengereiften Kuhhartkäse bis zum süß duftenden Mirabellen-Joghurt gab es Milch- und Käsespezialitäten vom Feinsten.



Nicht wenige Verbraucher zeigten sich im Interview mit dem lokalen Fernsehsender münchen.tv dennoch sehr überrascht, dass in Deutschland so viele verschiedene Käse und Milchprodukte hergestellt werden, noch dazu in so guter Qualität. Diese positive Einschätzung zeigte sich auch im Gesamtergebnis der Publikumsprüfung. 95 von 132 Käse und somit 72% der Käse fanden die Zustimmung des Publikums und wurden mit einem Publikumspreis belohnt.

Fachjury nimmt Käsespezialitäten unter die Lupe



Am Samstag urteilte dann eine Fachjury aus 20 Sensorikern, Käsehändlern und Käseproduzenten über die gleichen Käse. In 5 Kleingruppen prüften die Käseexperten die Käse auf Aussehen, Konsistenz, Geruch und Geschmack und kamen ebenfalls zu einem sehr positiven Fazit. 74% der vorgestellten Käse erfüllten die strengen Vorgaben des Veranstalters und wurden mit einem Qualitätspreis ausgezeichnet.



Dieses sehr gute Ergebnis ist beachtlich, denn gut 1/5 der teilnehmenden Hofkäsereien hat das erste Mal an der Käseprüfung teilgenommen. Um so größer war die Freude über den Preis „Bester Neueinsteiger“ bei den Gewinnern, die dieses Jahr aus Schleswig-Holstein und Baden-Württemberg kommen:



Bester Neueinsteiger (Kategorie „Milcherzeugnisse“)

Mirabellen-Joghurt (Platz 1 im Cum-Laude-Ranking)

Meierei Nordweide GmbH, 25923 Süderlügum, Schleswig-Holstein



Bester Neueinsteiger (Kategorie „Käse“)

Ziegen-Frischkäse natur (Platz 7 im Cum-Laude-Ranking)

Ziegenhof Maiwald, 77855 Achern-Gamshurst, Baden-Württemberg

und unsere Sieger sind …



Bisher waren die Gewinner des Deutschen Käsepreises immer Käse. Milcherzeugnisse wie Joghurt oder Butter durften außer Konkurrenz teilnehmen, aber schafften es nie aufs Siegertreppchen.



Das war dieses Jahr erstmals anders. Mit dem Mirabellen-Joghurt der Nordweider Meierei aus Schleswig-Holstein kürten Verbraucher und Experten das erste Mal einen Joghurt zum besten Produkt der Käseprüfung. Diese besondere Leistung wird mit Platz 1 in der Kategorie „Milcherzeugnisse“ und der erstmaligen Verleihung der „Goldenen Milchkanne“ gewürdigt.



Platz 1 in der Kategorie „Käse“ und damit die „Käseharfe in Gold“ erreichte der „Schwäbische Voralbkäse natur“ aus der Staufen Arbeits- und Beschäftigungsförderung gGmbH in Göppingen. Die Bioland-Hofkäserei aus Baden-Württemberg konnte damit bereits zum dritten Mal eine Käseharfe gewinnen. Nach den Käseharfen in Silber und Bronze wurde es dieses Jahr erstmals die Käseharfe in Gold.



Platz 2 und 3 in der Kategorie „Käse“ gehen dieses Jahr beide nach Niedersachsen.



Platz 2 und die „Käseharfe in Silber“ gewinnt die Hofkäserei der Demeter Hofgemeinschaft Tangsehl aus dem Wendland mit ihrem Schnittkäse „Göhrdetaler“.



Platz 3 und die „Käseharfe in Bronze“ erhält die Demeter Hofkäserei des Bauckhofs aus der Lüneburger Heide für ihren „Aschekäse“.

Vielfalt als Markenzeichen



Neben Traditionskäsen wie Bergkäse, Camembert oder Gouda waren auch dieses Jahr wieder zahlreiche Produktinnovationen am Start. So überraschte die Meierei Nordweide die Käseprüfer mit einem Weichkäse mit Kräuterfüllung. Originelle Mozzarella-Schnüre wurden von der Familie Elsenhans aus Oberösterreich in den Wettbewerb geschickt und in der Lüneburger Heide wird dank eines syrischen Käsers inzwischen der erste Heide-Halloumi nach syrischer Rezeptur hergestellt. Insgesamt überzeugten 7 Käse die Fachjury in puncto Originalität und Kreativität.



Glückliche Gewinner des diesjährigen Innovationspreises wurden:



Heide Halloumi (Weichkäse aus Kuhmilch)

Käserei des Bauckhof Amelinghausen GbR

21385 Amelinghausen, Niedersachsen



Salsa Torte (Frischkäsezubereitung aus Kuhmilch)

Kleine Hofkäserei

85669 Pastetten, Bayern



Käseschnüre (Weichkäse aus Kuhmilch)

Holzner´s Milchprodukte, Manfred & Tamara Elsenhans

4612 Scharten, Österreich



Elbröwer (Weichkäse aus Ziegenmilch)

Glinder Ziegenhof

39249 Glinde, Sachsen-Anhalt



Päölke (Weichkäse aus Kuhmilch)

Melkveehouderij Köning

6903 Zevenaar, Niederlande



Mezzo (Schnittkäse aus Kuh- und Büffelmilch)

Biohof Eilte GbR

29693 Ahlden OT Eilte, Niedersachsen



Nordweides Smaragd (Weichkäse aus Kuhmilch)

Meierei Nordweide GmbH

25923 Süderlügum,Schleswig-Holstein



Prädikat “cum Laude” für die 25 besten Milchprodukte



Seit 2015 werden die besten 25 Käse und Milchprodukte aus der Addition beider Prüfverfahren ausgezeichnet. Nur wer beim Verbraucher und der Expertenjury gut abschneidet, hat sich diese besondere Auszeichnung verdient und darf für ein Jahr das Prädikat “Käse cum Laude” bzw. “Milchprodukt cum Laude” tragen. Die Preisträger 2019/2020 sind:



* die Meierei Nordweide für ihren “Mirabellen-Joghurt”

* die Rohmilchkäserei Backensholz für ihren Hartkäse “Deichkäse Gold”

* die Hofgemeinschaft Tangsehl für ihren Schnittkäse “Göhrdetaler”

* der Bauckhof Amelinghausen für seinen Aschekäse und seinen Camembert

* die Thomas Käserei für ihren Schnittkäse “Grausteiner Basilikum-Knoblauch” aus Kuhmilch

* der Biohof Eilte für seinen Schnittkäse “Mezzo” aus Büffel- und Kuhmilch

* die Hofkäserei des Hof im Greth für ihre “SchafsSchnitte”

* die Schafmilchkäserei Jaare für ihren Schnittkäse “Roter Pfeffer” und ihren Hartkäse “Jaare Peccorino”

* die Hofkäserei des Hofgutes Schloss Hamborn für ihren “Camembert”

* die Seelbacher Ziegenkäserei für ihren Frischkäse “Ziegenkäse in Olivenöl würzig scharf”

* die Hofkäserei Altenschlirf für ihren Schmelzkäse “Vogelsberger Schmelzdippche mit Kümmel”

* die Staufen Arbeits- und Beschäftigungsförderung gGmbH für ihren Schafmilch-Schnittkäse “Schwäbischer Voralbkäse Natur” und ihren Weichkäse “Schäferblöckle”

* der Talhof für seine Frischkäsezubereitung “Rüdigers Töpfle” aus Kuhmilch

* der Sonnenhof für seinen “Hofkäse”, einem Hartkäse aus Kuhmilch

* der Ziegenhof Maiwald für seinen “Ziegenfrischkäse Natur” und seinen “Ziegen-Hirtenkäse Natur”

* die Kleine Hofkäserei für ihre Frischkäsezubereitung “Salsatorte”

* der Ziegenhof Ensmad für seine “Gereiften Aschekugeln” und seine “Ensmader Honigblüten”

* die Käserei Monte Ziego für ihren “Ziegenfrischkäse in Olivenöl und Kräutern” und ihren “Ziegen-Grill- & Ofenkäse Kräuter”

* die Hofmolkerei Pilch für ihren Frischkäse mit Kräutern aus Kuhmilch



Alle mit dem Prädikat “cum Laude” ausgezeichneten Käse finden Sie auch auf unserer interaktiven Landkarte unter: www.hofkaese.de/kaesepruefung/cumlaude2019



Einen Blick hinter die Kulissen erhalten Sie mit unseren Hofgeschichten zu den Preisträgern der Käseharfen. Den Start macht der Waldeckhof, der Gewinner der Käseharfe in Gold: www.hofkaese.de/hofgeschichten/details/7911



Wer nun selber auf den Geschmack kommen möchte, findet alle Preisträger im Internet unter www.hofkaese.de/preistraeger/details/29

