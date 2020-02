Pressemitteilung BoxID: 787221 (Verband der Ersatzkassen e. V. (vdek))

Bewerbungsstart des vdek-Zukunftspreises 2020: vdek sucht Ideen für die Gesundheitsversorgung von morgen

Der Verband der Ersatzkassen e. V. (vdek) lässt bei seinem diesjährigen Zukunftspreis der Phantasie der Bewerber freien Lauf: Unter dem Motto „Zukunftswerkstatt Gesundheitswesen“ werden alle guten Ideen, Denkanstöße, Projekte und Konzepte für eine zukunftsfähige und praxisnahe Gesundheitsversorgung gesucht. Das kann ein bestehendes Best-Practice-Projekt aus dem Bereich Prävention sein, eine innovative Idee für die Digitalisierung in der ambulanten Pflege oder eine wissenschaftliche Untersuchung zur Reform von Gesundheitsberufen. Willkommen sind alle Ansätze, die die Versorgung verbessern, insbesondere mit dem Blick auf eine älter werdende Gesellschaft. Für die überzeugendsten Bewerbungen ist ein Preisgeld von 20.000 Euro ausgelobt.



Über die Preisvergabe entscheidet eine prominent besetzte Jury, bestehend aus:





Uwe Klemens (Juryvorsitz), ehrenamtlicher Verbandsvorsitzender des vdek/Mitglied der Sozialen Selbstverwaltung beim vdek







Dr. Attila Altiner, Direktor des Instituts für Allgemeinmedizin der Universitätsmedizin Rostock







Anke Fritz, Klinikdirektorin Celenus Klinik Carolabad, Versichertenvertreterin in der Sozialen Selbstverwaltung bei der KKH







Regina Klakow-Franck, Stellvertretende Leiterin des Instituts für Qualitätssicherung und Transparenz im Gesundheitswesen (IQTIG)







Monika Schliffke, Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung Schleswig-Holstein







Dr. Claudia Schmidtke, Beauftragte der Bundesregierung für die Belange der Patientinnen und Patienten







Christian Zahn, Präsident der Association Internationale de la Mutualité (AIM).





Interessenten können ihre Bewerbungen bis zum 19. April 2020 einreichen an:



Verband der Ersatzkassen e. V. (vdek)

Abteilung Ambulante Versorgung

Stichwort: „vdek-Zukunftspreis 2020“

Askanischer Platz 1

10963 Berlin

oder per E-Mail an zukunftspreis@vdek.com.



Weitere Informationen, Teilnahmebedingungen und das Anmeldeformular zum vdek-Zukunftspreis 2020 gibt es unter:

https://www.vdek.com/ueber_uns/vdek-zukunftspreis/2020.html.

