Bombay Chef - authentisch indischer Genuss bei Lidl

Ab Montag, 16. April 2018, startet Lidl mit Produkten von Bombay Chef bundesweit in seinen über 3.100 Filialen eine neue Reise in asiatische Genusswelten. Erstmalig im Aktionssortiment, lassen die Gerichte von Bombay Chef speziell die indische Küche und Lebensart lebendig werden. Mit vier original indischen Currys - allesamt vegetarische Gerichte - sowie echtem Tandoori Garlic-Naan-Brot erlebt der Kunde ein abwechslungsreiches Angebot unterschiedlicher Geschmacksrichtungen.



Aromatisch, farbenfroh, würzig und vielfältig – so lässt sich die indische Küche am besten beschreiben. Und sie erfreut sich immer größerer Beliebtheit, denn kein anderes Land bietet eine so große Bandbreite an vegetarischen Köstlichkeiten.



Mit Bombay Chef kommen nun einige ausgewählte Gerichte der indischen Küche in authentischer Form ins Lidl-Tiefkühlregal. Alle Produkte werden nach Original-Rezepten zubereitet und sofort tiefgefroren. Zur Wahl stehen vier verschiedene Currys, jeweils mit Basmati-Reis:





• Vegetable Makhanwala, eine ausgewählte Gemüsemischung in cremiger Tomatensauce

• Rajma Masala, rote Kidneybohnen in pikanter Tomaten-Kokos-Sauce

• Gobi Masala, feiner Blumenkohl in würziger Zwiebel-Tomaten-Sauce

• Aloo Palak, schmackhafte Kartoffeln in mildgewürzter Spinat-Sauce



Abgerundet wird das kulinarische Angebot durch das im klassischen Tandoori-Ofen gebackene Garlic-Naan mit einer feinen Gewürznote. Naan-Brot ist ein Klassiker der indischen Küche. Das Brot wird traditionell zu herzhaften Currys gereicht aber auch als Beilage zu Suppen und Salaten sind Naan-Brote eine schmackhafte Alternative.



Bombay Chef Gerichte werden frisch zubereitet, tischfertig portioniert und sofort tiefgefroren. Bei der Herstellung seiner Produkte verzichtet Bombay Chef grundsätzlich auf Konservierungsstoffe und Geschmacksverstärker, denn die natürlichen Zutaten und feinen Gewürze der Gerichte sprechen für sich.

