Die beiden Nachrücker des BSD für den Eberspächer Rennrodel-Weltcup Anna Berreiter (RC Berchtesgaden) und Chris Eißler (ESV Lok Zwickau) haben sich souverän über den Nationscup für ihre Weltcuprennen in der VELTINS-EisArena qualifiziert.



Bundestrainer Norbert Loch nominierte Berreiter und Eißler für Cheyenne Rosenthal (BSC Winterberg) und Sebastian Bley (RT Suhl) nach. Eißler gewann 2013 sein einziges Weltcuprennen in Winterberg. Berreiter wurde im Vorjahr Dritte. Im Nationscup am Freitag landete sie ebenfalls auf Rang drei hinter der Österreicherin Hannah Prock und der Italienerin Verena Hofer. Von 25 Frauen schafften 17 die Qualifikation für das Weltcuprennen.



Bei den Männern gewann der Russe Aleksandr Gorbatcevich vor den beiden Ukrainern Anton Dukach und Andriy Mandziy. Eißler wurde Neunter im Nationscup mit rund drei zehntel Sekunden Rückstand. Von 31 im Nationscup gestarteten Rodlern schafften 19 den Sprung in den Weltcup am Sonntag.



Der Sieg bei den Doppelsitzern im Nationscup ging ebenfalls nach Russland. Im Rennen ohne deutsche Beteiligung gewannen Aleksandr Denisev/Vladislav Antonov. Hinter ihnen folgten mit beträchtlichem Abstand von über zwei Zehntel die Polen Wojciech Chmielewski und Jakub Kowalewski und das koreanische Duo Park/Cho. Bei den Rodlern im Doppelsitzer treten alle zwölf im Nationscup gestarteten Schlitten auch am Samstag im Weltcup an.

(lifePR) (