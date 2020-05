Pressemitteilung BoxID: 800535 (VCD Landesverband Hessen e.V.)

Nachhaltige Mobilität erleben am Mainkai

Der Verkehrssektor in Deutschland erreicht seine Klimaschutzziele nicht. Ganz im Gegenteil, Autos, Lkw und Flugzeuge stoßen heute sogar mehr CO2 aus als im Referenz-Jahr 1990 (*1).



Dabei ist es so einfach ökologisch mobil zu sein. ADFC, VCD und andere Umweltorganisationen zeigen am Donnerstag den 28.5.2020 am Mainkai ihre Vorstellungen von ökologischer Mobilität.



In einem Fahrradparcours können Jung und Alt ihre Geschicklichkeit beweisen.

Für Erwachsene stehen ab 16:00 verschiedene Räder der gemeinnützigen Initiative Main-Lastenrad zum Testen bereit.

www.main-lastenrad.de/



Die Regionalgruppe Rhein-Main des VCD zeigt ihre Vorstellung eines ÖPNV welcher die Metropole und die Region leistungsstark vernetzten würde.

www.vcd-rhein-main.de/



Im Projekt "Wohnen leitet Mobilität" zeigt der VCD wie Wohnquartiere gestaltet sein sollten, damit den Anwohner*innen der Umstieg vom Auto auf Bus, Bahn und Rad leichter gelingt.

womo.vcd.org/



Um 18:00 präsentiert der Radentscheid Frankfurt seine Pläne zur Umgestaltung Fahrrad-freundlicher Nebenstraßen: "Die Frankfurter Fahrradstraße".

https://www.radentscheid-frankfurt.de/event/die-frankfurter-fahrradstrasse/



Weitere Informationen zur Veranstaltungsreihe:

http://www.bne-frankfurt.de/meta-unten/archiv/news/article/programm-zukunftspav/?no_cache=1&cHash=c017e81e982c38517a44a5b749c8be45



*1 Quelle BMU: Abb. 25, Seite 39:

https://www.bmu.de/fileadmin/Daten_BMU/Pools/Broschueren/klimaschutz_in_zahlen_2018_bf.pdf

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (