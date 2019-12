Pressemitteilung BoxID: 778732 (VCD Landesverband Baden-Württemberg e.V.)

VCD: Volocopter kann keinen wirksamen Beitrag zur Lösung der drängenden Verkehrsprobleme leisten

„Der Volocopter ist ingenieurstechnisch eine beeindruckende Leistung, einen wirksamen Beitrag zur Lösung der drängenden Verkehrsprobleme kann er jedoch nicht leisten“ so Matthias Lieb, Vorsitzender des ökologischen Verkehrsclub (VCD) in Baden-Württemberg zur jüngst vorgestellten Studie der Hochschule für Technik Stuttgart und zum europaweit ersten öffentlichen, unbemannten Flug eines Lufttaxis im urbanen Raum in Stuttgart.



Flugtaxis brächten als Transportmittel einen Nutzen für Wenige, etwa wirtschaftliche Eliten oder finanzkräftige Touristen. „Die in der Umfrage ermittelte Zahlungsbereitschaft von rund 100 € für 10 Kilometer Wegstrecke zeigt, dass ein Flugtaxi kein öffentliches Massenverkehrsmittel sein kann“, erklärt VCD-Landesvorsitzender Matthias Lieb. Dem geringen gesellschaftlichen Nutzen stünden aber aus Sicht des VCDs ein sehr hoher Energieverbrauch und hohe Kosten für Infrastruktur sowie Sicherheitsprobleme gegenüber.



Für zahlungskräftige Geschäftsleute könne der Volocopter zwar sehr wohl ein interessantes Verkehrsmittel darstellen, um z.B. aus dem Neckartal zum Flughafen zu gelangen, doch solche Konzepte sollten dann auch ohne Steuermittel realisiert werden, fordert der VCD angesichts der bestehenden Engpässe im Netz des öffentlichen Verkehrs, die vorrangig behoben werden sollten.



Das Überfliegen von Staus verbessere die allgemeine Mobilität nicht, eher werde zusätzlicher Verkehr geschaffen, als die Straße entlastet. Wirtschaftlicher und effizienter sei die Investition in Fahrradinfrastruktur, gute Fußwege und massive Kapazitätserweiterung für einen gut getakteten, komfortablen und anschlusssicheren öffentlichen Verkehr auf dem Boden, so Matthias Lieb (VCD). Wer öffentlichen Verkehr in die Luft verlagern wolle, solle auf Seilbahnen setzen. Sie böten emissionsfreien Verkehr bei äußerst geringem Flächenverbrauch mit der Kapazität und zu vergleichbaren Kosten einer Straßenbahn.



„In der Region Stuttgart werden täglich 9 Mio. Wege zurückgelegt, zukunftsfähige Mobilitätskonzepte müssen sich daran messen, ob diese Wege umwelt- und klimafreundlicher zurückgelegt oder auch ganz vermieden werden können“, erklärt VCD-Landesgeschäftsführer Armin Haller.

