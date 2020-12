Im Rahmen des aktuellen market Institut Markttests „Quality Award 2020“ zu Outdoormarken in Österreich kann sich VAUDE über eine Top-Platzierung freuen. Bei der im Herbst 2020 durchgeführten Kundenbefragung begeistert die Marke mit sehr guten Kundenbewertungen. Sowohl mit Spitzenwerten in der Dimension Nachhaltigkeit, als auch mit der höchsten Weiterempfehlungsrate zeigt sich das hohe Ansehen der Outdoor-Marke vom Bodensee bei den Konsumenten.



Für die Studie des österreichischen Market Instituts wurden im Oktober rund 1000 Verbraucher online repräsentativ für Österreich befragt. Dabei wurde das Markenimage von 29 Outdoormarken und die Kundenbewertung in verschiedenen Dimensionen ermittelt. Nach einer ersten Studie 2019 war dies die zweite Erhebung des market Instituts zum Outdoormarkt in der Alpenrepublik.



Die Quality Award Studie 2020 liefert wichtige Erkenntnisse zum Outdoor-Markt in Österreich und die Einstellungen der Kunden. Zusätzlich zur Marken-Präferenz und Performance wurden noch weitere Kriterien abgefragt, die in diesem Zusammenhang relevant sind. „Für zwei Drittel der österreichischen Bevölkerung ist ein Nachhaltigkeitssiegel von enormer Bedeutung, unabhängig von Alter, Geschlecht oder Region,“ sagt Mag. Angela Trauner, die Studienleiterin vom Market Institut. „Das Wissen über Nachhaltigkeitssiegel ist jedoch in der Bevölkerung, außer in der jüngeren Zielgruppe (bis 29 Jahren), sehr gering vorhanden. Knapp die Hälfte der Bevölkerung glaubt, dass VAUDE ein Nachhaltigkeitssiegel trägt dies ist der höchste Wert unter allen Outdoor-Marken.“



VAUDE mit der höchsten Weiterempfehlung



In der Dimension Weiterempfehlung erlangte VAUDE die besten Ergebnisse unter allen abgefragten 29 Outdoor-Marken. „Das Ergebnis freut uns natürlich enorm“, sagt Manfred Meindl, Leiter Internationales Marketing bei VAUDE. „Österreich ist ein sehr wichtiger Markt für uns, denn im Hinblick auf die ausgeübten Berg-Sportarten bietet das Land ein großes Potenzial und Strahlkraft. Als Tiroler freut es mich natürlich doppelt, dass die Konsument*Innen in meinem Heimatland ein so großes Vertrauen in unsere Marke haben. Uns hat etwas überrascht, dass etablierte Nachhaltigkeitssiegel für Textilien wie bluesign, GOTS oder FairWear scheinbar nahezu unbekannt sind, obgleich die Bereitschaft zum Kauf für nachhaltige Textilien grundsätzlich sehr hoch ist. Bei der Studie gaben 2/3 der Befragten an, dass ihnen Nachhaltigkeits-Siegel wichtig oder sehr wichtig sind. Hier müssen wir wohl noch stärker unser Engagement im Umwelt- und Klimaschutz kommunizieren.“



Corporate Social Responsibility



In Bezug auf die wahrgenommene Unternehmensverantwortung kann VAUDE dennoch im Urteil der Kunden punkten. VAUDE wird im Outdoor-Bereich als besonders verantwortungsvolle und auch vertrauensvolle Marke gesehen, und erzielt hier jeweils eine Top3 Platzierung. Neuere Marketing-Studien zeigen, dass die unternehmerische Verantwortung und der Beitrag zum Gemeinwohl (Corporate Social Responsibility) im Hinblick auf die Reputation und das Markenimage zunehmend wichtiger werden, da sich hieraus auch eine hohe Markenloyalität der Kunden ergibt. Marketing-Mann Meindl bringt es auf den Punkt: „Wer uns kennt, der mag uns. Und wer uns mag, der kauft uns – und erzählt es sogar weiter. “



Der VAUDE Spirit



Verantwortung für Mensch und Natur zu übernehmen und das Engagement für faire Arbeitsbedingungen in der globalen Lieferkette sind feste Bestandteile der Firmenphilosophie des Familien-Unternehmens mit Sitz in Tettnang am Bodensee. Auf diesen Werten basiert der VAUDE Spirit. Neben dem Bestreben, nachhaltige Produkte herzustellen, ist es ein großes Anliegen der Marke, die umfassende Nachhaltigkeitsstrategie auch im Handel greifbar zu machen. Das ganzheitlich nachhaltige Engagement von VAUDE beginnt bereits bei der Entwicklung eines Produktes, ermöglicht einen langen Produktlebenszyklus und reicht bis hin zum Ladenbau und der allgemeinen Kommunikation. Mit Werte- & Materialtafeln wird der Spirit an die Kunden in den Stores herangetragen. Durch spezielle Schulungen wird auch das Verkaufspersonal im Handel zu umweltfreundlichen Materialien und fairer Produktionsbedingungen informiert.



Über das Market Institut:



market mit Sitz in Linz zählt seit 25 Jahren zu den führenden Marktforschungsinstituten in Österreich. Das Unternehmen führt seit vielen Jahren branchenbezogene Untersuchungen durch, bei denen eine Vielzahl von inhaltlich relevanten Kriterien aus Kundensicht bewertet werden. Beim market Markttest werden die besten Marken der Branche bzw. einer inhaltlichen Kategorie ermittelt und erhalten eine Auszeichnung, den market Quality Award.



