Antje von Dewitz: Brand Manager of the Year

Für ihre exzellente Markenführung wurde Antje von Dewitz, Geschäftsführerin des Bergsportausrüsters VAUDE, als Brand Manager of the Year geehrt. Diese hohe Auszeichnung nahm die Unternehmerin bei der Preisverleihung des German Brand Award 2018 am 21. Juni im Deutschen Historischen Museum in Berlin entgegen. „Dr. Antje von Dewitz hat es nicht nur geschafft, das Familienunternehmen VAUDE zu einer starken, wettbewerbsfähigen Marke konsequent weiterzuentwickeln, sondern diese auch glaubwürdig und wahrhaftig mit dem Aspekt der Nachhaltigkeit zu verbinden. Und das überaus erfolgreich und in jeder Hinsicht authentisch“, lautet die Begründung der Jury. Mehr als 600 Gäste nahmen an der feierlichen Gala teil. Mit dem German Brand Award zeichnen der Rat für Formgebung und das German Brand Institute erfolgreiche Marken, konsequente Markenführung und nachhaltige Markenkommunikation aus.



Zum dritten Mal wurde der German Brand Award in drei Kategorien vergeben. In der Königsklasse „Excellence in Branding“, die branchenübergreifend herausragende Markenführung auszeichnet, wurden zehn Preise mit der höchsten Auszeichnung „Best of Best“ sowie der Ehrenpreis „Brand Manager of the Year“ vergeben. Mit diesem Ehrenpreis wird eine Persönlichkeit ausgezeichnet, die sich strategisch und in besonderem Maße für Markenaufbau und -pflege engagiert und sich damit um eine Marke besonders verdient macht. Die interdisziplinäre 8-köpfige Expertenjury setzt sich aus unabhängigen Vertretern aus Medien, Wissenschaft und Design zusammen.



Erfolgreiche nachhaltige Markenpositionierung



Als Antje von Dewitz 2009 die Geschäftsführung von ihrem Vater übernahm, hatte sie die Vision, VAUDE zu einem durch und durch nachhaltigen Unternehmen zu machen. Mit viel Engagement und Herzblut verfolgt sie seither mit ihrem Team dieses Ziel. Mittlerweile ist Nachhaltigkeit im ganzen Unternehmen verankert. Dies gilt für den Firmensitz Tettnang, der klimaneutral, energie-effizient und nach EMAS öko-zertifiziert ist. Ebenso engagiert sich VAUDE in seiner gesamten globalen Lieferkette für hohe ökologische und soziale Standards. Um den Produkten darüber hinaus ein langes Leben zu ermöglichen, entwickelt VAUDE innovative Angebote wie einen Mietservice für Outdoor-Ausrüstung oder eine Reparatur-Plattform. Dass dieser nachhaltige Weg auch wirtschaftlich erfolgreich ist, beweist VAUDE durch Umsatzzuwächse, die deutlich über dem Durchschnitt im hart umkämpften Outdoor-Markt liegen. „Ich freue mich sehr über diesen Preis, der eine großartige Bestätigung für uns alle bei VAUDE ist. Wir haben es geschafft, VAUDE als nachhaltige Marke zu positionieren. Ich bin froh, dass es uns gelungen ist, unsere Mitarbeiter und Partner auf diesen Weg mitzunehmen, der eindeutig mit mehr Aufwand und Hindernissen verbunden ist. So werden wir heute als glaubwürdige, verantwortungsvolle Marke wahrgenommen, wie uns viele Studien bestätigen. Daran wird deutlich, dass nachhaltiges Handeln nicht nur sinnvoll ist, sondern auch der Marke eine enorme Kraft verleiht, wenn man es konsequent und ehrlich macht. Angesichts der globalen Herausforderungen wie Klimawandel oder Ressourcenknappheit brauchen wir mehr Unternehmen, die weltweit Verantwortung für ihr Handeln übernehmen zeigen, dass dies sogar ein Erfolgsfaktor fürs Unternehmen selbst sein kann“, so Antje von Dewitz.



Der German Brand Award



Der German Brand Award ist ein Wettbewerb des German Brand Institute, das durch den Rat für Formgebung und die GMK Markenberatung gegründet wurde, um Markenführung als entscheidenden Erfolgsfaktor von Unternehmen im nationalen und internationalen Wettbewerbsumfeld zu stärken. Der German Brand Award zählt zu den wichtigsten Markenauszeichnungen in Deutschland.



Der Rat für Formgebung



Der Rat für Formgebung wirkt in Deutschland als Design- und Markeninstanz und stärkt somit das gesellschaftliche Bewusstsein für Gestaltung. Außerdem unterstützt der Rat für Formgebung Unternehmen in allen Belangen ihrer Marken- und Designentwicklung und bietet ein Forum für den branchenübergreifenden, unabhängigen und internationalen Wissenstransfer.



Mehr zum German Brand Award: https://www.german-brand-award.com/



Mehr zum Rat der Formgebung: https://www.german-design-council.de/about/



Mountain Sports & Packs ‘n Bags: Benedikt Tröster

Tel.: +49 (0)7542 5306-130 | benedikt.troester@vaude.com



Bike Sports: Stephanie Herrling

Tel.: +49 (0)7542 5306-123 | stephanie.herrling@vaude.com



Company & CSR: Birgit Weber

Tel.: +49 (0)7542 5306-173 | birgit.weber@vaude.com

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren