Ein Waschplatz der besonderen Art

Im Hamburger Stadtteil Bramfeld wurde kürzlich ein beeindruckender Kindergarten eröffnet!



„Don Chamäleon“ ist eine ganz besondere Betreuungsstätte mit ausreichend Platz für bis zu 90 Kinder im Alter von 0-6 Jahren. Besonders schon deshalb, weil diese Einrichtung inmitten des Seniorenpflegekomplexes „Fahrenkrön 125“ entstand. Eine generationenübergreifende Anlage, in der die Jüngsten und die Älteren gemeinsam aktiv werden und voneinander lernen können!



Auch die Ausgangssituation des Kindergartens war besonders: So fanden sich die Beteiligten in einem runden Raum wieder, für den eine Waschplatzlösung gesucht wurde, die das Thema Wasser aufnehmen und auf kindgerecht ansprechende Art umsetzen sollte.



Letztlich sollte es eine Welle werden, die das Thema Wasser natürlich optimal widerspiegelt. Ein weiterer Vorteil dieser Form liegt auf der Hand: weiche Rundungen ohne spitze Kanten minimieren das Verletzungsrisiko!



Eine tolle Idee – das Problem war nur, dass „von der Stange“ nichts Adäquates zu finden war! Der individuell zu verarbeitende Mineralwerkstoff Varicor® wurde hier zum „Problemlöser“.



Trotzdem eine echte Herausforderung für den erfahrenen Varicor®-Topverarbeiter, Fa. Markmann & Sabban!



In nur drei Wochen produzierte man in der Hamburger Werkstatt eine halbrunde wellenförmige Anlage mit 22 Waschplätzen, gefertigt in drei Elementen, die dann vor Ort fugenlos verklebt wurden. Auch die Siphonverkleidungen wurden aus Varicor® realisiert.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren