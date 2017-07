Baltic Run 2017 - In fünf-Etappen von Berlin an die Ostsee

Am 27. Juli gegen 12 Uhr verwandelt sich die Promenade des Ostseebads Karlshagen in den Zieleinlauf des fünftägigen Marathons „Baltic Run“. Wenn die Läufer die Gesamtstrecke von 322 km von Berlin nach Karlshagen in fünf Etappen erfolgreich zurückgelegt haben, ist ihnen tosender Applaus sicher.



Am frühen Morgen des 23. Juli starten die etwa 70 Ultraläufer aus ganz Deutschland, Dänemark, den Niederlanden und der Schweiz im Herzen von Berlin. Der Startschuss fällt am Berliner Dom, die weiteren Etappenziele erreichen die Sportler nach jeweils 59 km bis 70 km in Joachimsthal, Prenzlau, Eggesin, der Stadt Usedom und schließlich im Ostseebad Karlshagen. Motivation, an dem strapaziösen Lauf teilzunehmen, ist für die gut trainierten Sportlerinnen und Sportler der wunderschöne Streckenverlauf. Er folgt vorwiegend dem Berlin-Usedom-Radfernweg. Der Baltic Run wird als offizieller Wettkampf ausgetragen, bei dem die Platzierungen aus der Summe der Etappen-Zeiten ermittelt werden. Dennoch werden alle Teilnehmer, die die gesamte Strecke bewältigt haben, bei einer Siegerehrung kräftig gewürdigt.



Organisiert wird der Baltic Run seit zehn Jahren von den beiden Veranstaltungsleitern Lutz Raschke und Jörg Stutzke von der LG Nord Berlin. Gemeinsam mit ihrem eingespielten Organisationsteam bewältigen sie eine enorme Logistik, wenn sie alle 8-10 Kilometer Streckenposten mit Verpflegung einrichten, das Gepäck transportieren und die Sportler mit Frühstück und Physiotherapie versorgen.



Zwei Läufer haben in den zehn Jahren an allen Baltic-Run-Läufen erfolgreich teilgenommen: Diethard Steinbrecher aus Cottbus und Silke Stutzke vom ausrichtenden Verein. Wenn sie in diesem Jahr die Ziellinie in Karlshagen durchqueren, sind es bereits mehr als 2500 Laufkilometer, die sie zwischen Berlin und Usedom zurückgelegt haben.



